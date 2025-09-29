"Ще стане ли волейболист или да го записвам на гребане?" (ВИДЕО)

Капитанът Алекс Грозданов днес е сред героите от Филипините. Той е волейболистът с най-много блокади, носител не само на сребърен медал от световно първенство с тима на България, но и на индивидуалната награда за най-добър централен блокировач.

Само че знаете ли, че... е можело да стане гребец!

Това разкри в студиото на "Тази сутрин" майка му Емилия Грозданова - бивша шампионка по гребане на България.

Кариерата

Алекс започва да тренира волейбол в Левски, в залата в "Люлин", от където са тръгнали огромен брой национали.

Първата му треньорка е Весела Братоева - сестра на близнаците Георги и Валентин Братоеви, които станаха четвърти на олимпийските игри в Лондон през 2012 г.

"Записах го в Левски, защото той вървеше висок, едричък и за да е изправен, да не е прегърбен, да влезе във висока среда. Това ми беше идеята. Те се получиха нещата. Имах разговор с първата му треньорка Весела Братоева през първите две години. "Дали ще стане волейболист или да си го запиша в гребането?", разкри майката на капитана.

В крайна сметка той остава във волейбола, а днес е сред най-добрите в света!

Емоцията

Емилия Грозданова разкри, че семейството е гледало финала вкъщи, а не на извънредните събирания, които се организираха в цялата страна.

След спечелените сребърни медали пък тя е имала един и много важен въпрос към сина си.

"Много емоция, много е щастлив. Целият отбор е щастлив. Първото нещо, което го попитах, беше "Здрав ли си?". Това е най-важно. Каза "Да!", каза, че е щастлив. Горди сме!", каза тя и добави:

"Всяка една топка, всеки един гейм го преживяваме. Скачаме, радваме се, преживяваме и загубата с тях. Като спортист знам, че, когато си подготвен, е по-лесно. Но, когато гледаш отстрани, е много трудно. Много трудно се изживява. Не коментираме грешките. След като са ги направили, това са могли да направят. Не ги упрекваме - дали някой е сбъркал, дали е могъл да посрещне... Такава е била ситуацията. Трябва да продължат и да се борят за всяка една топка"

Отборът

Като бивш спортист майката на Алекс е наясно, че без отбор и треньор нещата в спорта няма как да се случат!

"За да бъдат Алекс Грозданов и Алекс Николов най-добри блокировач и нападател, отборът много допринесе. Те не могат двамата да бъдат лидери, ако отборът не им помага. Всички са приятели. С Мартин Атанасов и Аспарух Аспарухов са заедно от деца. Атмосферата е много добра при тях.

Има дисциплина. Ако няма дисциплина и отговорност, няма как да станеш шампион. Първо трябва да изпълняваш каквото казва треньорът, трябва да му повярваш. И да вярваш на съотборника, че може да ти помогне. Ние, родителите, трябва да ги научим - на дисциплина, на отговорност, да уважават учители и треньори. След като уважаваш треньора и му вярваш, той ще те направи състезател", категорична е тя.

