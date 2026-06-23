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Сбъдва ли се мечтата? Пращат Никола Цолов във Формула 1

Испанско издание твърди, че българският пилот ще кара за Рейсинг Булс

Сбъдва ли се мечтата? Пращат Никола Цолов във Формула 1
 

Никола Цолов има гарантирано място във Формула 1 през следващия сезон. С тази новина гръмна испанското издание SoyMotor.

В информацията се посочва, че българинът ще бъде титулярен пилот в отбора на Рейсинг Булс. Изданието цитира свои източници, според които шефовете на Ред Бул са напълно убедени в качествата на Цолов.

Под въпрос е само кой ще бъде негов съотборник. А това зависи от решението на Макс Верстапен. 

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Ако четирикратният шампион остане в Ред Бул, тогава Лиам Лоусън ще загуби своето място за сметка на Цолов, който ще си партнира с Арвид Линдблад. В противен случай пред Биковете ще имат малко по-сложен пъзел за редене и ще трябва да преценят кого да изберат за заместник на Верстапен в основния си отбор.

Никола е част от академията на Ред Бул от началото на 2025 г. Той завърши втори във Формула 3 през миналия сезон. 

През настоящата кампания Българския лъв се състезава във Формула 2, отново с Кампос. След първите пет кръга той заема второто място в генералното класиране, като изостава само на 6 точки от лидера Габриеле Мини.

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