Други Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Сбъдва ли се мечтата? Пращат Никола Цолов във Формула 1 Испанско издание твърди, че българският пилот ще кара за Рейсинг Булс

Никола Цолов има гарантирано място във Формула 1 през следващия сезон. С тази новина гръмна испанското издание SoyMotor.

В информацията се посочва, че българинът ще бъде титулярен пилот в отбора на Рейсинг Булс. Изданието цитира свои източници, според които шефовете на Ред Бул са напълно убедени в качествата на Цолов.

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Nikola Tsolov ya tiene confirmado su asiento en Fórmula 1 para 2027.



Subirá el año que viene a Racing Bulls... y su compañero dependerá del futuro de Verstappen.



Si Max se queda, Liam Lawson sobraría en Racing Bulls; si Max se va, se abren… pic.twitter.com/4YuijenccE — SoyMotor.com (@SoyMotor) June 23, 2026

Под въпрос е само кой ще бъде негов съотборник. А това зависи от решението на Макс Верстапен.

Ако четирикратният шампион остане в Ред Бул, тогава Лиам Лоусън ще загуби своето място за сметка на Цолов, който ще си партнира с Арвид Линдблад. В противен случай пред Биковете ще имат малко по-сложен пъзел за редене и ще трябва да преценят кого да изберат за заместник на Верстапен в основния си отбор.

Никола е част от академията на Ред Бул от началото на 2025 г. Той завърши втори във Формула 3 през миналия сезон.

През настоящата кампания Българския лъв се състезава във Формула 2, отново с Кампос. След първите пет кръга той заема второто място в генералното класиране, като изостава само на 6 точки от лидера Габриеле Мини.