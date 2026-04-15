Новата звезда на шаха: Узбек спечели Турнира на претендентите

Жавохир Синдаров е на 20 години и ще играе за световната титла

20-годишният узбекистански гросмайстор Жавохир Синдаров се превърна в най-голямата сензация на шахматния свят, след като спечели Турнира на претендентите още преди последния кръг, с преднина от цели две точки.

Представянето му в Кипър е описвано като историческо – той записа шест победи, което е нов рекорд в съвременния формат на турнира (от 2013 г. насам).

Пътят към върха

Синдаров, който се класира за турнира чрез победа на Световната купа, демонстрира изключителна форма и стабилност. Победата му му осигурява мач за световната титла през есента срещу индиеца Гукеш Домараджу, който също е сред младите звезди на шаха.

Още от ранна възраст той е смятан за изключителен талант:

* Става гросмайстор на 12 години и 10 месеца (второ най-младо постижение в историята след Сергей Карякин)
* На 9 години вече е световен шампион по бърз шах за деца
печели три азиатски първенства за ученици
* Част е от отбора на Узбекистан, който печели шахматната олимпиада през 2022 г.

Дълго време Синдаров остава в сянката на другата узбекска звезда Нодирбек Абдусаторов, който е по-високо в световната ранглиста.

Но Синдаров пробива именно когато печели Световната купа, изпреварвайки очакванията и осигурявайки си място сред най-добрите.

Въпреки конкуренцията, между двамата няма напрежение: „Той си има път, аз си имам мой. Радвам се на успехите му“, казва Синдаров.

Признание от Карлсен

Дори легендата Магнус Карлсен е впечатлен: „Той има изключителен талант.“

Ключов момент в кариерата му идва на турнира по свободен шах (Fischer Random), където Синдаров побеждава именно Карлсен в директна партия и показва, че може да се конкурира с най-добрите.

След този успех той стабилизира рейтинга си над ЕЛО 2700 и влиза в топ 5 на света.

Синдаров ще се изправи срещу световния шампионски претендент Гукеш Домараджу в мач за световната титла през есента.

Личен живот и внимание извън шаха

По време на турнира в Кипър той е забелязан с казахстанската шахматистка Бибисара Асаубаева, което предизвиква медийни спекулации, но двамата не коментират отношенията си.

шахмат узбекистан световна титла личен живот турнир на претендите Бибисара Асаубаева Жавохир Синдаров

