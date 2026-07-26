Други Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Погачар превърна „Тур дьо Франс“ в свое владение Пета кралска победа Снимка: Reuters

Париж отново се превърна в сцена на история. Докато Матийо ван дер Пул триумфира в последния етап на "Тур дьо Франс" след впечатляващ финален спринт по "Шанз-Елизе", Тадей Погачар официално затвърди мястото си сред най-великите колоездачи в историята на спорта.

Нидерландецът измина финалните 88,7 километра за 1:58:49 часа и изпревари с минимална разлика белгиеца Яспер Филипсен и датчанина Мадс Педерсен. Победата дойде след зрелищна атака в последните километри, когато Ван дер Пул и носителят на жълтата фланелка Тадей Погачар се откъснаха от основната група и превърнаха финала в истински спектакъл.

Снимка: Reuters

Макар словенецът да не успя да се пребори за етапната победа, той постигна далеч по-голямата цел - спечели петата си титла в "Тур дьо Франс". С този успех Погачар се изравни с легендите Жак Анкетил, Еди Меркс, Бернар Ино и Мигел Индураин - единствените с по пет победи в най-престижната колоездачна надпревара.

Ерата на Погачар

На едва 27 години словенецът вече пренаписва историята. Освен петте си титли в Тура, той има впечатляващите 13 победи в т.нар. Монументи – най-престижните еднодневни класики в световното колоездене. Това е постижение, което в съвременната епоха изглеждаше почти невъзможно.

Погачар печели както тежките триседмични Гранд турове, така и еднодневни класики - комбинация, която през последните десетилетия почти изчезна.

Сравненията с Меркс вече са неизбежни

Колкото повече побеждава словенецът, толкова по-често името му се поставя редом до това на Еди Меркс – човекът, считан за най-великия колоездач в историята.

Големият въпрос

Доминацията на словенеца неизбежно поражда и въпроси. Историята на колоезденето е белязана от множество допинг скандали – от Ланс Армстронг до Алберто Контадор, Александър Винокуров и още редица звезди.

Снимка: Reuters

Засега обаче няма доказателства, че Погачар е нарушавал антидопинговите правила. Всички негови успехи остават напълно официални, а представянето му продължава да бъде разглеждано като пример за изключителен талант и безкомпромисна професионална работа.

История, която тепърва се пише

След петата си титла в "Тур дьо Франс Погачар" вече не преследва само победи. Ако запази сегашното си темпо, словенецът има всички предпоставки да подобри рекордите, които поколения наред изглеждаха недостижими.

Именно затова светът на колоезденето вече не се пита дали Тадей Погачар е сред най-великите. Въпросът е само един - ще стане ли най-великият на всички времена?