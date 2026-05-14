bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо

Скандал: Фен опита да бутне колоездачи на Джирото (ВИДЕО)

Хулиганската проява помрачи шестия етап

Хулиганска проява помрачи шестия етап на Джиро д’Италия - 141 километра от Паестум до Неапол.

Млад мъж нахлу на пътното платно и многократно опита да докоснe и да изблъска преминаващите с висока скорост колоездачи. Той дори посегна с крак, за да препречи пътя на участниците.

Организаторите реагираха в социалните мрежи с призив да не се прекрачват определени граници от зрителите. На всичкото отгоре етапът беше помрачен от поредното масово падане в последния завой.

Победата грабна Давиде Балерини, като с розовата фланелка остава португалецът Афонсо Еулалио.

Българският старт

През тази година България получи не символичен старт, а цели 3 етапа: Несебър-Бургас, Бургас-Велико Търново и Пловдив-София. 1/7 от популярното състезание се проведе у нас.

Така страната ни се нареди до Италия и Швейцария като официален домакин на спортното събитие.

Снимка: Reuters

Кадри от Черноморието, Стара планина, Велико Търново, Пловдив и София обиколиха телевизионния ефир, а хеликоптери, дронове и мобилни камери показаха България такава, каквато дори и ние рядко сме виждали.

Впечатлихме и с балетна постановка. Родната култура получи реклама, за която иначе би бил нужен огромен бюджет.

Изпълнителният директор на RCS Sports - Пауло Белино, е определил българския старт като "най-добрата Grande Partenza за последните 25 години".

Тагове:

скандал фен Италия състезание колоездене участници проява неапол джиро хулиганска giro d italia

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Внукът на Георги Мърков пред bTV: Той е моят идол и най-близък човек (ВИДЕО)

Внукът на Георги Мърков пред bTV: Той е моят идол и най-близък човек (ВИДЕО)
Християн Георгиев донесе втори медал от европейското по таекуондо (ВИДЕО)

Християн Георгиев донесе втори медал от европейското по таекуондо (ВИДЕО)
Левски получава милиони, праща Гонзо в историята?

Левски получава милиони, праща Гонзо в историята?
Левандовски пред колосална сделка: 90 милиона евро на сезон!

Левандовски пред колосална сделка: 90 милиона евро на сезон!
Светослав Дяков пред bTV: Лудогорец тероризираше всички, ще се върне по-силен! (ВИДЕО)

Светослав Дяков пред bTV: Лудогорец тероризираше всички, ще се върне по-силен! (ВИДЕО)

Последни новини

Маратонът в подкрепа на онкоболни събра рекорден брой участници (ВИДЕО)

Маратонът в подкрепа на онкоболни събра рекорден брой участници (ВИДЕО)
Внукът на Георги Мърков пред bTV: Той е моят идол и най-близък човек (ВИДЕО)

Внукът на Георги Мърков пред bTV: Той е моят идол и най-близък човек (ВИДЕО)
Саръбоюков започва сезона в Диамантената лига пряко по bTV (ВИДЕО)

Саръбоюков започва сезона в Диамантената лига пряко по bTV (ВИДЕО)
Християн Георгиев донесе втори медал от европейското по таекуондо (ВИДЕО)

Християн Георгиев донесе втори медал от европейското по таекуондо (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV