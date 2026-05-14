Скандал: Фен опита да бутне колоездачи на Джирото (ВИДЕО)

Хулиганска проява помрачи шестия етап на Джиро д’Италия - 141 километра от Паестум до Неапол.
Млад мъж нахлу на пътното платно и многократно опита да докоснe и да изблъска преминаващите с висока скорост колоездачи. Той дори посегна с крак, за да препречи пътя на участниците.
Организаторите реагираха в социалните мрежи с призив да не се прекрачват определени граници от зрителите. На всичкото отгоре етапът беше помрачен от поредното масово падане в последния завой.
Победата грабна Давиде Балерини, като с розовата фланелка остава португалецът Афонсо Еулалио.
Respect the riders. Respect the race. Respect the #GirodItalia— Giro d'Italia (@giroditalia) May 14, 2026
Fans, Tifosi. We love you on the roadside. We love your enthusiasm, we love that you cheer on the riders, we love that you dress like flamingos.
But there's a line not to cross. Don't be like this guy. pic.twitter.com/iO7wJNkUOa
През тази година България получи не символичен старт, а цели 3 етапа: Несебър-Бургас, Бургас-Велико Търново и Пловдив-София. 1/7 от популярното състезание се проведе у нас.
Така страната ни се нареди до Италия и Швейцария като официален домакин на спортното събитие.
Кадри от Черноморието, Стара планина, Велико Търново, Пловдив и София обиколиха телевизионния ефир, а хеликоптери, дронове и мобилни камери показаха България такава, каквато дори и ние рядко сме виждали.
Впечатлихме и с балетна постановка. Родната култура получи реклама, за която иначе би бил нужен огромен бюджет.
Изпълнителният директор на RCS Sports - Пауло Белино, е определил българския старт като "най-добрата Grande Partenza за последните 25 години".