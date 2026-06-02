Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Появи се трета българска федерация по щанги Стефан Ботев е и нейн председател

Нов нюанс в борбата за власт в българските щанги. Появи се общо трета федерация в този спорт, носеща името Обединена федерация по вдигане на тежести.

За неин председател е избран Стефан Ботев, който въпреки избора на Асен Златев за президент, все още е вписан като ръководител на заплашената от фалит действаща централа.

Припомням ви, че самият Златев оглавява и друга федерация по щанги, учредена през 2023-а.

Неразбориите продължават

Скандалите във федерацията пречат на олимпийския шампион от 1980 г. Асен Златев да встъпи в длъжност като президент. Той получи повече гласове от досегашния първи в централата - Стефан Ботев, но срещу избора му през декември бяха подадени жалби.

В момента от съда може да бъде разгледана само една - на клуб Христо Бъчваров Сливен.

Именно липсата на яснота и крайно решение блокира административните стъпки във федерацията, а това води и до липса на финансиране.

Снимка: bTV

"НЯМА ДА НАПРАВЯ НИЩО ЗА ТАЗИ ФЕДЕРАЦИЯ"

"Основен проблем на българските щанги от доста време е финансовото състояние поради проблеми в отчитането и изразходването на средства. Това продължава при различните президенти и управителни съвети досега. В момента трудно можем да приемем финансовия отчет, но се надявам това скоро да стане факт, за да не се бавим", каза Златев.