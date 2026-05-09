bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Щангите ни в критична точка: "С всеки ден губим!"

Трябва да се отвори магистралата, призна избраният за президент на федерацията Асен Златев

Щангите ни в критична точка:

Картината в родните щанги продължава да е критична, а успехите от европейското първенство са постигнати въпреки това, заяви за БТА президентът на Българската федерация по вдигане на тежести Асен Златев.

Той говори по време на турнира за "Купа Русе", който се провежда за 15-а поредна година и събира млади състезатели от почти цялата страна.

„С всеки един ден се губи подготовка, губи се тонус, губи се желание у състезателите и много трудно ги мотивираме да продължат да тренират“, заяви той.

Снимка: Lap.bg

Дейността на централата продължава да е блокирана заради жалби след избора на ново ръководство, но Златев е оптимист, че казусът може да се реши скоро.

Въпреки хаоса, националният отбор постигна силни резултати на Евро 2026 в Грузия – с титли за Ангел Русев до 60 кг и Карлос Насар до 94 кг, сребро за Иван Димов до 65 кг, бронз за Христо Христов до 110 кг и отличие при жените за Бояна Костадинова до 48 кг.

Снимка: Станимира Атанасова

„Не можем да разчитаме на случайни неща. Трябва да се тръгне по програма и да се работи, тъй като това европейско първенство използва инерцията от вече започналата подготовка“, каза още Златев.

„Всичко е написано. Просто трябва да се отвори магистралата и да тръгнем по нея“, добави олимпийският шампион от Москва'80. Легендарният тежкоатлет има още три световни и пет европейски титли.

Тагове:

пари криза грузия жалби вдигане на тежести стефан ботев батуми Асен Златев Евро 2026

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Арбеола през сълзи: Това е предателство!

Арбеола през сълзи: Това е предателство!
Мечта на две колела: Как Варвара получи подарък от звезда в Джирото? (ВИДЕО)

Мечта на две колела: Как Варвара получи подарък от звезда в Джирото? (ВИДЕО)
Везенков срещу шампиона на полуфинал в Евролигата

Везенков срещу шампиона на полуфинал в Евролигата
Алекс Николов отива в Иран!

Алекс Николов отива в Иран!
Линдзи Вон е номинирана в състава на САЩ за Световната купа

Линдзи Вон е номинирана в състава на САЩ за Световната купа

Последни новини

Арбеола през сълзи: Това е предателство!

Арбеола през сълзи: Това е предателство!
Звездите на сноуборда се завръщат в Банско

Звездите на сноуборда се завръщат в Банско
Мечта на две колела: Как Варвара получи подарък от звезда в Джирото? (ВИДЕО)

Мечта на две колела: Как Варвара получи подарък от звезда в Джирото? (ВИДЕО)
Алекс Николов отива в Иран!

Алекс Николов отива в Иран!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV