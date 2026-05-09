Щангите ни в критична точка: "С всеки ден губим!"

Картината в родните щанги продължава да е критична, а успехите от европейското първенство са постигнати въпреки това, заяви за БТА президентът на Българската федерация по вдигане на тежести Асен Златев.

Той говори по време на турнира за "Купа Русе", който се провежда за 15-а поредна година и събира млади състезатели от почти цялата страна.

„С всеки един ден се губи подготовка, губи се тонус, губи се желание у състезателите и много трудно ги мотивираме да продължат да тренират“, заяви той.

Дейността на централата продължава да е блокирана заради жалби след избора на ново ръководство, но Златев е оптимист, че казусът може да се реши скоро.

Въпреки хаоса, националният отбор постигна силни резултати на Евро 2026 в Грузия – с титли за Ангел Русев до 60 кг и Карлос Насар до 94 кг, сребро за Иван Димов до 65 кг, бронз за Христо Христов до 110 кг и отличие при жените за Бояна Костадинова до 48 кг.

„Не можем да разчитаме на случайни неща. Трябва да се тръгне по програма и да се работи, тъй като това европейско първенство използва инерцията от вече започналата подготовка“, каза още Златев.

„Всичко е написано. Просто трябва да се отвори магистралата и да тръгнем по нея“, добави олимпийският шампион от Москва'80. Легендарният тежкоатлет има още три световни и пет европейски титли.