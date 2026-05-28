Карлос Насар: Целият свят ни се смее!

"Ние сме с вързани ръце. Надявам се и по-големите институции да се включат със съдействие. Освен мен, лишаваме и други спортисти от участие в състезания, може да се стигне и до лишаване от участие на Олимпиада.
Целият този труд отива на вятъра, надявам се тези проблеми да се решат. Вместо целият свят да ни уважава, целият свят ще ни се смее", каза олимпийският, трикратен световен и 4 пъти европейски шампион Карлос Насар. Днес суперталантът бе награден за 10-и път като спортист на месеца от Пресклуб „България“.
Ситуацията във федерацията по вдигане на тежести е патовата, след като Асен Златев бе избран за председател на централата, но неговият предшественик Стефан Ботев отказа да се оттегли, а жалба от Пламен Братойчев доведе до пълен блокаж.
Няма подписан и внесен в ММС финансов отчет, какъвто е задължителен за всяка федерация, за да има средства от държавата.
"Световното първенство чука на вратата. Няма финансиране, от понеделник Карлос заминава на лагер, няма яснота по какъв начин ще се финансира. В момента ситуацията във вдигането на тежести е един възел от 5-6 месеца. Държавните институции трябва да вземат отношение по въпроса. Нищо не се случва", описа картината мениджърът на Карлос - Николай Жейнов. Той каза, че им предстои среща с министъра на спорта Енчо Керязов.
„Целият труд, който полагам, е за България и искам да остана в България, това е моето желание. Това нещо е по-голямо от всичко друго", каза Насар и обяви, че държавите, които проявяват интерес към него вече са повече, отколкото в края на 2025 г. „Всеки ще иска да има в отбора си Лео Меси и Карлос Насар“, добави по темата Жейнов.
Според агента, създадената абсурдна ситуация реално може да доведе до отнемане на лиценза на БФВТ и тогава никой не може да спре който и да е състезател да премине под чужд флаг.
В понеделник Насар заминава на лагер в Девин.