Карлос Насар: Целият свят ни се смее!

"Ние сме с вързани ръце. Надявам се и по-големите институции да се включат със съдействие. Освен мен, лишаваме и други спортисти от участие в състезания, може да се стигне и до лишаване от участие на Олимпиада.

Снимка: Lap.bg

Целият този труд отива на вятъра, надявам се тези проблеми да се решат. Вместо целият свят да ни уважава, целият свят ще ни се смее", каза олимпийският, трикратен световен и 4 пъти европейски шампион Карлос Насар. Днес суперталантът бе награден за 10-и път като спортист на месеца от Пресклуб „България“.

Ситуацията във федерацията по вдигане на тежести е патовата, след като Асен Златев бе избран за председател на централата, но неговият предшественик Стефан Ботев отказа да се оттегли, а жалба от Пламен Братойчев доведе до пълен блокаж.

Няма пари

Няма подписан и внесен в ММС финансов отчет, какъвто е задължителен за всяка федерация, за да има средства от държавата.

Снимка: Lap.bg

"Световното първенство чука на вратата. Няма финансиране, от понеделник Карлос заминава на лагер, няма яснота по какъв начин ще се финансира. В момента ситуацията във вдигането на тежести е един възел от 5-6 месеца. Държавните институции трябва да вземат отношение по въпроса. Нищо не се случва", описа картината мениджърът на Карлос - Николай Жейнов. Той каза, че им предстои среща с министъра на спорта Енчо Керязов.

„Целият труд, който полагам, е за България и искам да остана в България, това е моето желание. Това нещо е по-голямо от всичко друго", каза Насар и обяви, че държавите, които проявяват интерес към него вече са повече, отколкото в края на 2025 г. „Всеки ще иска да има в отбора си Лео Меси и Карлос Насар“, добави по темата Жейнов.

Снимка: Lap.bg

Според агента, създадената абсурдна ситуация реално може да доведе до отнемане на лиценза на БФВТ и тогава никой не може да спре който и да е състезател да премине под чужд флаг.

В понеделник Насар заминава на лагер в Девин.