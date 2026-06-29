Други Публикувано в Миряна Мирочник Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Токио: градът на бъдещето, който пази традициите си като светиня (ВИДЕО и СНИМКИ) Как един българин пази духа на древното сумо?

Има градове, които посещаваш. Има и градове, които преживяваш. Токио безспорно е от вторите.

Още с първите крачки из японската столица става ясно, че тук правилата са различни. Не защото градът е футуристичен, а защото успява да съчетае на пръв поглед несъвместими неща. Спокойствие и динамика, традиции и технологии, милиони хора… и абсолютен ред.

Това се вижда навсякъде - от храмовете, скрити между небостъргачите, до един от най-обичаните спортове в страната - сумото.

По време на престоя ни в Токио имахме възможност да надникнем зад завесата на този свят в школата на българската легенда в сумото - Калоян Махлянов, по-известен в Япония като Котоошу.

Още с влизането става ясно, че това не е просто спортен клуб. Това е място, където вековни правила и традиции продължават да определят ежедневието.

Уважение

Калоян Махлянов-Котоошу е не просто треньор. Той е безспорният авторитет в школата. Учениците му показват уважението си по начин, който трудно може да бъде видян в европейския спорт. Когато разговарят с него, често клякат или се навеждат, така че физически да застанат по-ниско от своя наставник. Жест, който символизира уважение към ранга, опита и постиженията му.

Йерархията е видима и по време на хранене. Първо на масата сяда наставникът. След това идва ред на останалите. По-младите състезатели сервират на по-старшите, а новаците изпълняват ежедневни задължения, които са част от тяхното обучение не само като спортисти, но и като личности.

Животът в сумо школата е подчинен изцяло на спорта. Младите борци живеят под един покрив, тренират заедно, хранят се заедно и следват строго установен дневен режим. За тях сумото не е просто професия или хоби. То е начин на живот, който изисква пълна отдаденост още от ранна възраст.

Магия рано сутрин

В сумото дисциплината започва далеч преди стъпването върху дохьото - глинения ринг, на който се провеждат двубоите.

Всеки ден започва с тежки тренировки още в ранните часове. Борците повтарят стотици пъти основни движения, усъвършенстват техниката си и изграждат физическа и психическа издръжливост. Традицията изисква безусловно уважение към по-възрастните и към треньорите. Това е система, която се е съхранила почти непроменена векове наред.

Дори самите двубои са изпълнени със символика. Хвърлянето на сол преди схватка е ритуал за пречистване. Повдигането на краката и силното стъпване върху дохьото символизират прогонване на злите духове. Всичко в сумото има значение - от начина на влизане на арената до последния поклон след края на срещата.

Именно тази връзка между спорт, култура и традиция прави сумото толкова различно от всичко познато в Европа.

В Токио бъдещето е навсякъде около теб. Но в школата на Калоян Махлянов разбираш, че Япония е успяла да постигне нещо рядко - да върви напред, без да забравя откъде е тръгнала.

С България в сърцето

А най-важното е, че българската следа в този древен спорт не приключва с Котоошу. Днес неговият опит и философия се предават на ново поколение състезатели, сред които има и млади българи, решили да преследват мечтата за успех в Япония.

Пътят им тепърва предстои, но вече имат нещо безценно - възможността да се учат от човек, който го е извървял до самия връх.

И може би точно в това се крие най-големият урок на Страната на изгряващото слънце - модерният свят и традициите не са противоположности. Те могат да съществуват рамо до рамо.