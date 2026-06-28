Други Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Българин стана европейски шампион по сумо Страната ни има и двама вицешампиони на Стария континент Снимка: БФ Сумо

Българин стана европейски шампион, а още двама от националите ни са вицешампиони от европейското първенство по сумо в Стърлинг, Шотландия.

Пресиян Михов спечели златен медал в кат. до 77 кг при мъжете. Безапелационно, с четири победи - над Сондре Далсботен (Норвегия), Артьом Станильоха (Украйна), Даниел Мосиор (Полша) и Сабир Гараев (Украйна) във финала, той завоюва европейската титла.

Михов триумфира с европейската титла за втори път, след като стана №1 на Стария континент и през 2023-а. През 2024 и 2025 г. той стигна до бронзови отличия.

Още отличия

На Евро 2026 в Стърлинг дебютантът на европейско първенство при мъжете Георги Аначков остана на крачка от златото. Той спечели сребърен медал за България в кат. до 70 кг при мъжете.

В първата борба Аначков надви Елрон Бретшнайдер (Германия), а след това победи Джейми Рей (Шотландия) и Хуберт Деборовски (Полша), за да стигне до финала. Там българинът отстъпи на Дмитро Михнюк (Украйна), но се поздрави със сребърно отличие в дебюта си при мъжете.

Снимка: БФ Сумо

Станислава Атанасова стана европейски вицешампион в кат. до 80 кг при жените. Тя достигна безапелационно до финала след победи над британката Леа Козенс и украинката Анна Лупу. Станислава отстъпи в борбата за златото срещу Дария Константинова (Украйна) и заслужи сребърен медал от Европейското първенство в Стърлинг.

Симеон Станкович стигна до борба за бронза в кат. до 115 кг при мъжете. Той отстъпи в битката за медала срещу Марсел Гюрица (Унгария).

Всички състезатели и треньори поздравиха медалистите от българския отбор. Националите ни бяха водени от треньорите Христо Христов и Николай Николов, а начело на българската делегация в Стърлинг беше президентът на Българската федерация по сумо Валери Николов.