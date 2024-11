Heineken излъчи българския шампион в своето първо по рода си виртуално състезание “Player 0.0”

София, 4 ноември 2024 г.: Под светлините на прожекторите, в един изпълнен с емоции и оспорван финал, “Player 0.0” излъчи своя победител от България. “Player 0.0” стартира още през септември с уеб-базирана надпревара, в която участниците трябваше да регистрират най-висок резултат за най-безопасно шофиране, като избягват препятствията по пътя си.

След близо 70 000 изиграни игри по време на квалификационната фаза, най-добрите 32-ма участници стигнаха до местния финал, който се проведе на 3 ноември 2024 г. в град София. На финала участниците се състезаваха помежду си в три кръга на симулатори с играта F1® 2024 за място на световния финал на състезанието, който ще се проведе в Мадрид през месец декември тази година и е част от събитието GamerGy 2024.

В началото на събитието, участниците получиха ценни съвети и насоки. Това стана по време на Masterclass воден от Йорданин Цветанов – полупрофесионален състезател на симулатори, основател и тийм лидер на отбора Negative Delta SRT sim-racing. Водещ на финала беше Траян Сарафов, F1® коментатор и анализатор, който проследи цялата надпревара и разкри повече за света на F1® за всички присъстващи. Официални гости бяха Андреа Банда Банда, Наум Шопов и Александър Кадиев, които бяха основни посланици на кампанията и активно подкрепиха участниците в състезанието. Вечерта завърши с много емоции, награди от Heineken 0.0 и неделния кръг от F1® – Гран При на Бразилия.

Победител на финала в България стана Цветомир Георгиев, който с голямо самообладание и страхотни рефлекси пребори конкурентите си. Той ще има възможността да премери сили за титлата „Най-добрият шофьор“ в симулатори с трикратния световен шампион във F1® Макс Верстапен.

“Player 0.0” на Heineken® е първото по рода си виртуално състезание, в което най-добрият шофьор е не само най-бързият, но и този, който е най-отговорен и внимателен на пътя. Инициативата Player 0.0 е част от глобалната платформа за отговорна консумация на Heineken®, „Когато шофираш, никога не пий“ (When You Drive, Never Drink), която насърчава отговорната консумация и безопасността на пътя, както в реалния, така и в света на виртуалните състезания. От февруари 2023 г. Макс Верстапен е официален посланик на Heineken® 0.0 и има водеща роля за промотиране на отговорната консумация.



През 2024 г. кампанията на Heineken® за отговорна консумация се надгради и с инициативата "Най-добрият шофьор", за да покаже на почитателите на бира, че винаги имат избор – да изберат безалкохолен Heineken® 0.0 или да не шофират. Верстапен е звездата и във видеото съпътстващо кампанията "Най-добрият шофьор". Фокусът е, че когато трябва някой да закара у дома компанията след вечер навън, то единственият, който може да бъде избран е този, който не е консумирал напитки със съдържание на алкохол.