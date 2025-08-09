НА ЖИВО: България - Нидерландия (ВИДЕО)

ПРЕВЮ

Мъжкият ни национален отбор по баскетбол излиза тази вечер във втория си мач от предварителните квалификации за световното първенство в Дубай през 2027 г. Нашите посрещат Нидерландия в Самоков. Срещата започва в 18:00 часа и ще може да я гледате пряко само по bTV Action. Коментарното ни студио е с начален час 17:30 ч.

Първият двубой срещу Австрия във Виена беше загубен със 76:88. Този път обаче надеждите са за силно представяне и победа пред горещата родна публика.

Очаква се в залата да бъде и Александър Везенков. Макар че все още лекува контузия в глезена, най-полезният играч през редовния сезон Евролигата тренира у нас и вероятно ще бъде плътно до съотборниците си.

Нидерландия пристига с една победа в актива си - над австрийците. Резултатът в нея беше 65:64 - доста драматично.

Така в момента България е на последно място в групата, но остават още три мача до крайното класиране. Първите два тима се класират за следващата фаза на квалификациите, която стартира през есента.

Без промени

Селекционерът Росен Барчовски ще разчита на същия състав от мача с Австрия:

Борислав Младенов, Брандън Йънг, Александър Стоименов, Николай Михайлов, Димитър Димитров, Емил Стоилов, Иван Алипиев, Йордан Минчев, Мирослав Васов, Константин Костадинов, Константин Тошков и Илиян Пищиков

Програма на мачовете

9 август (събота)

България – Нидерландия

Място: Самоков

Начален час на мача: 18:00 часа

Канал на излъчване: bTV Action

16 август (събота)

България – Австрия

Място: Ботевград

Начален час на мача: 18:00 часа

Канал на излъчване: bTV Action

20 август (сряда)

Нидерландия – България

Място: Алмере

Начален час: 20:30 часа българско време

Канал на излъчване: bTV Action