Александър Везенков е в България! Ще го видим ли довечера? (СНИМКА)

Най-добрият действащ българския баскетболист Александър Везенков е у нас!

За жалост асът на шампиона на Гърция Олимпиакос и най-полезен играч в редовния сезон на Евролигата все още лекува контузия в глезена и не е наличен в състава на националния тим за важните мачове от предварителните квалификации на световното първенство в Катар през 2027 г.

Но пък се надяваме да го видим в залата още днес, 9 август! За да подкрепи националният тим срещу Нидерландия - мач, който може да гледате пряко по bTV Action от 17:30 ч.

Снимката

За присъствието на Везенков у нас съдим по публикация на дългогодишната му приятелка Никол Елефтeриаду.

В своя профил в "Инстаграм" тя пусна кадър, на който се вижда, че в Ботевград, където не пропуска фитнес.

Бившата звезда на Гърция във водната топка обяви края на кариерата си след олимпийските игри в Париж през 2024 г. Никол е сребърна (2018) и бронзова (2024) медалистка от европейски първенства с тима на Гърция. В колекцията си има 9 титли на родината си и 5 Купи на страната с тима на Олимпиакос.

В Самоков

Тя вероятно ще придружава Везенков по време на срещата в Самоков днес.

България излиза за първа победа в групата си, след като преди дни загуби нещастно от Австрия като гост.

Този път момчетата на Росен Барчовски разчитат и на емоционалната родна публика, а който не може да присъства в залата, може да гледа мача пряко по bTV Action от 17:30 ч.!

Програма на мачовете

9 август (събота)

България – Нидерландия

Място: Самоков

Начален час на мача: 18:00 часа

Канал на излъчване: bTV Action

16 август (събота)

България – Австрия

Място: Ботевград

Начален час на мача: 18:00 часа

Канал на излъчване: bTV Action

20 август (сряда)

Нидерландия – България

Място: Алмере

Начален час: 20:30 часа българско време

Канал на излъчване: bTV Action

