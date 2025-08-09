bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

Александър Везенков е в България! Ще го видим ли довечера? (СНИМКА)

Половинката му показа къде се намира. Мача може да гледате пряко по bTV Action!

Александър Везенков е в България! Ще го видим ли довечера? (СНИМКА)
Lap.bg

Най-добрият действащ българския баскетболист Александър Везенков е у нас! 

За жалост асът на шампиона на Гърция Олимпиакос и най-полезен играч в редовния сезон на Евролигата все още лекува контузия в глезена и не е наличен в състава на националния тим за важните мачове от предварителните квалификации на световното първенство в Катар през 2027 г. 

Но пък се надяваме да го видим в залата още днес, 9 август! За да подкрепи националният тим срещу Нидерландия - мач, който може да гледате пряко по bTV Action от 17:30 ч.

Снимката

За присъствието на Везенков у нас съдим по публикация на дългогодишната му приятелка Никол Елефтeриаду. 

В своя профил в "Инстаграм" тя пусна кадър, на който се вижда, че в Ботевград, където не пропуска фитнес.

Бившата звезда на Гърция във водната топка обяви края на кариерата си след олимпийските игри в Париж през 2024 г. Никол е сребърна (2018) и бронзова (2024) медалистка от европейски първенства с тима на Гърция. В колекцията си има 9 титли на родината си и 5 Купи на страната с тима на Олимпиакос.

В Самоков

Тя вероятно ще придружава Везенков по време на срещата в Самоков днес

България излиза за първа победа в групата си, след като преди дни загуби нещастно от Австрия като гост. 

Този път момчетата на Росен Барчовски разчитат и на емоционалната родна публика, а който не може да присъства в залата, може да гледа мача пряко по bTV Action от 17:30 ч.

Програма на мачовете

9 август (събота)
България – Нидерландия
Място: Самоков
Начален час на мача: 18:00 часа
Канал на излъчване: bTV Action

16 август (събота)
България – Австрия
Място: Ботевград
Начален час на мача: 18:00 часа
Канал на излъчване: bTV Action

20 август (сряда)
Нидерландия – България
Място: Алмере
Начален час: 20:30 часа българско време
Канал на излъчване: bTV Action

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

гърция България баскетбол национален отбор звезда самоков ботевград гадже половинка Александър Везенков Нидерландия Никол Елефтeриаду

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Защо Елица Атанасиевич няма да играе за България на световното?

Защо Елица Атанасиевич няма да играе за България на световното?

Александър Везенков се завръща срещу Австрия!? (ВИДЕО)

Александър Везенков се завръща срещу Австрия!? (ВИДЕО)
Санкция за Ламин Ямал и Роберт Левандовски заради допинг

Санкция за Ламин Ямал и Роберт Левандовски заради допинг

Ана и Бастиан започват да делят... децата

Ана и Бастиан започват да делят... децата

Лекари казали на футболист на Черно море, че няма да проговори

Лекари казали на футболист на Черно море, че няма да проговори

Последни новини

Защо Елица Атанасиевич няма да играе за България на световното?

Защо Елица Атанасиевич няма да играе за България на световното?

Ана и Бастиан започват да делят... децата

Ана и Бастиан започват да делят... децата

Санкция за Ламин Ямал и Роберт Левандовски заради допинг

Санкция за Ламин Ямал и Роберт Левандовски заради допинг

България на

България на "поправителен". Къде да гледате мача срещу Нидерландия?
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV