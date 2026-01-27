Sport Respect с награда за партньорство с БФВ през 2025

Sport Respect бе отличен от Българската федерация по волейбол като партньор с ключов принос за развитието на българския волейбол през 2025 година. Признанието идва в контекста на силна спортна година, белязана от международни успехи и значими юбилеи, и подчертава ролята на партньорствата между спортните институции и бизнеса.

Отличие по време на галавечерта „Заедно към върха“

Наградата бе връчена по време на тържествената галавечер „Заедно към върха“, организирана от Българската федерация по волейбол. Събитието събра легендарни имена и настоящи герои на българския волейбол и бе посветено на 45-годишнината от олимпийските успехи в Москва през 1980 година.

В рамките на вечерта бе отдадена почит на женския и мъжкия олимпийски отбор, на треньорите, които изграждат бъдещите поколения, както и на новите символи на националния волейбол – отборите жени до 21 години, мъже до 21 години и световните вицешампиони от първенството във Филипините.

Ролята на Sport Respect като официален технически партньор

По време на церемонията Sport Respect получи отличие за своята последователна подкрепа като официален технически партньор на Българската федерация по волейбол. Компанията осигурява екипировка за националните отбори и техните щабове, като по този начин допринася за професионалната подготовка и представяне на състезателите на международната сцена.

От името на екипа на Sport Respect управителят на компанията поднесе на президента на БФВ Любо Ганев специално брандирана тениска, посветена на запомнящия се успех на мъжкия национален отбор на Световното първенство във Филипините. Жестът символизира уважението към постигнатото и връзката между спортните резултати и хората, които стоят зад тях.

Партньорство, основано на доверие и споделени ценности

Отличието се възприема като признание не само за конкретен принос, но и за устойчив подход към партньорството в спорта. Подкрепата за националните отбори е част от по-широка философия, свързана с доверие, последователност и отговорност към спортната общност.

В този контекст партньорството между Sport Respect и Българската федерация по волейбол се отличава с няколко ключови характеристики:

Ангажираност към българския волейбол

Тя се изразява в подкрепа за националните отбори и тяхната подготовка.

Осигуряване на професионална екипировка

Предоставянето на технически решения за състезателите и щабовете допринася за оптимални условия за тренировки и състезания.

Фокус върху развитието на спорта

Партньорството допринася за подобряване на спортната среда и подкрепа на спортните активности.

Тези елементи показват как взаимодействието между спортна федерация и бизнес партньор може да има реално значение за цялата спортна общност в България.

Успехите през 2025 г.: Символика и поглед към бъдещето

Годината 2025 остава в историята на българския волейбол като период на значими успехи и силно чувство за принадлежност. Отличието за Sport Respect е част от тази по-голяма картина и подчертава значението на хората и организациите, които стоят зад сцената на спортните победи.

Партньорството между Sport Respect и Българската федерация по волейбол е пример за това как споделените ценности и взаимното уважение могат да се превърнат в основа за устойчиво развитие и нови спортни постижения. В този смисъл наградата е не само признание за изминатия път, но и символ на доверие в бъдещето на българския волейбол.

В свят, в който спортът е носител на национална идентичност и вдъхновение, подобни партньорства напомнят, че успехите се изграждат не само на игрището, но и чрез общи усилия, отдаденост и уважение към екипа и каузата.

