bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Съдържание от партньори

Спортни травми при любители трениращи: реалните рискове зад активния начин на живот

Активността е положителна тенденция

Спортни травми при любители трениращи: реалните рискове зад активния начин на живот
Freepik

Тази статия има информативен характер и не представлява медицински съвет. Не замества консултацията с лекар или друг квалифициран здравен специалист.

Любителският спорт вече не е просто хоби – за много хора той е начин за разтоварване след работа, средство за контрол на теглото и поддържане на тонус. Бягане, фитнес, кросфит, колоездене, групови тренировки и аматьорски мачове през уикенда – активността е положителна тенденция. Рискът обаче идва, когато натоварването изпреварва адаптацията на тялото.

Според Световната здравна организация физическата неактивност е сред водещите рискови фактори за смъртност в световен мащаб и се свързва с милиони случаи годишно. Това прави движението необходимост – но правилно структурирано, за да не доведе до травми.

Защо любителите са по-уязвими към спортни травми

Професионалните спортисти разполагат с екип от специалисти и периодизация на натоварването. Любителите често:

* започват рязко интензивна програма
* тренират след дълъг работен ден в седнало положение
* увеличават тежестите или километража твърде бързо
* пропускат загрявка
* игнорират първите сигнали на болка

Тялото се адаптира постепенно. Когато натоварването надвиши капацитета на мускулите, сухожилията и ставите, се появява травма.

Най-чести спортни травми при любители трениращи

Навяхване на глезен

Навяхването се получава при усукване на стъпалото навътре или навън, най-често при бърза смяна на посоката или приземяване след скок. Засегнати са страничните връзки на глезена.

Симптомите включват:

* бърз оток
* болка при стъпване
* нестабилност

При неправилно възстановяване може да се развие хронична нестабилност на глезена.

Разтежение и мускулни разкъсвания

Мускулните травми са изключително чести при бегачи, футболисти и хора, които изпълняват спринтове или експлозивни движения. Най-често се засягат:
* задно бедро
* прасец
* адуктори
* раменен пояс

Лекото разтежение причинява дискомфорт, но при частично разкъсване болката е остра и внезапна. Често се появява усещане за „щракване“ или спиране по време на движение.

Болки в коляното и синдром на претоварване

Коляното поема значително натоварване при бягане, скачане и клекове. При любители често се наблюдават:

* пателофеморален болков синдром
* възпаление на пателарното сухожилие
* дразнене на илиотибиалната лента

Причините обикновено са комбинация от слаба мускулатура на бедрата, неправилна техника и прекомерен тренировъчен обем.

Ахилесов тендинит

Ахилесовото сухожилие е подложено на сериозно напрежение при бягане и скачане. Болката се усеща в задната част на глезена и се засилва сутрин или при първите стъпки.
Пренебрегването на симптомите може да доведе до хронична тендинопатия, която изисква продължително възстановяване.

Болки в кръста

Една от най-честите причини за прекъсване на тренировки. Рисковите фактори включват:

* слаба коремна мускулатура
* лоша техника при тежести
* продължително седене
* липса на мобилност
Често болката не е резултат от единично движение, а от постепенно натрупване на натоварване.

Раменни травми

При фитнес и плуване рамото е силно натоварено. Неправилната техника при лежанка, военна преса или набирания може да доведе до:

* възпаление на ротаторния маншон
* ограничена подвижност
* болка при повдигане на ръката

Плантарен фасциит

Болка в областта на петата, особено сутрин. Среща се при бегачи и хора с неподходящи обувки или рязко увеличен тренировъчен обем.

Как се развиват хроничните травми

Повечето сериозни проблеми не започват драматично. Те стартират с лек дискомфорт, който:

* се появява след тренировка
* изчезва след почивка
* постепенно става постоянен

Продължаването на натоварването въпреки болката води до структурни изменения в сухожилията и ставите. Така се стига до хронични състояния, които изискват месеци възстановяване.

Продукти и добавки, които могат да подпомогнат при спортни травми и натоварване

При активно спортуващи хора често се използват формули, насочени към ставите, сухожилията и мускулното възстановяване.

* Колаген тип II
Обичайно се използва за подпомагане на ставния комфорт и поддържане на хрущялната структура при повишено натоварване.

* Глюкозамин + хондроитин
Комбинация, която често се включва при дискомфорт в коленете и ставите.

Магнезий Спорт саше * 20 Допелхерц, витамини и минерали
Подходящ при активно спортуващи хора, особено при повишено изпотяване и мускулна умора. Магнезият участва в нормалната мускулна функция и енергийния метаболизъм.

Подобни продукти могат да бъдат открити в аптеките на Огафарм, където се предлагат различни решения според нуждите на спортуващите.

Превенция: как да намалим риска

1. Постепенно увеличаване на натоварването.
2. Загрявка преди тренировка и разтягане след нея.
3. Силови упражнения за стабилизиране на ставите.
4. Почивни дни и достатъчно сън.
5. Подходящи обувки и техника на изпълнение.

Кога е задължително да се потърси специалист

* Невъзможност за натоварване
* Силен оток
* Видима деформация
* Болка, продължаваща повече от няколко дни
* Изтръпване или слабост

Ако търсите най-близката аптека, можете да проверите всички обекти на аптеки Огафарм тук.

Спортът е инвестиция в здравето. При любителите обаче постоянството, умереността и правилната техника са по-важни от максималната интензивност. Именно балансът прави разликата между прогрес и травма.

 
Тагове:

спорт здраве кръст травми тренировка любител оток мускул коляно глезен

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Денят на мача! България излиза за втора победа по пътя към европейското първенство!

Денят на мача! България излиза за втора победа по пътя към европейското първенство!

Нова победа за Лора Христова! Подкрепиха я 21 000!

Нова победа за Лора Христова! Подкрепиха я 21 000!
Съдът отново потвърди, че Весела Лечева е председател на БОК

Съдът отново потвърди, че Весела Лечева е председател на БОК
Черната котка Ференцварош отново мина път на Лудогорец (ВИДЕО)

Черната котка Ференцварош отново мина път на Лудогорец (ВИДЕО)
Жребият в Лига Европа! Вижте кои продължават и кога ще научат противниците си!

Жребият в Лига Европа! Вижте кои продължават и кога ще научат противниците си!

Последни новини

Нова победа за Лора Христова! Подкрепиха я 21 000!

Нова победа за Лора Христова! Подкрепиха я 21 000!
Денят на мача! България излиза за втора победа по пътя към европейското първенство!

Денят на мача! България излиза за втора победа по пътя към европейското първенство!

Жребият в Лига Европа! Вижте кои продължават и кога ще научат противниците си!

Жребият в Лига Европа! Вижте кои продължават и кога ще научат противниците си!

Съдът отново потвърди, че Весела Лечева е председател на БОК

Съдът отново потвърди, че Весела Лечева е председател на БОК
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV