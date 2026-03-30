Как френският отбор на DRAG и новите Enduro велосипеди атакуват световните върхове?

През последните години българската марка DRAG Bicycles постепенно разширява присъствието си в международния планински колоездачен спорт. През 2025 и 2026 г. това развитие навлиза в нов етап с появата на френския състезателен отбор Luchon Loudenvielle DRAG Bicycles, който се състезава с Enduro велосипеди от gravity серията на марката.
Проектът отбелязва важна стъпка за DRAG – първо сериозно участие на българския производител на световната ендуро сцена чрез професионален UCI международен отбор.
Отборът Luchon Loudenvielle DRAG Bicycles е създаден в партньорство с френския клуб Luchon Louron Cyclisme, базиран в региона на Пиренеите. Районът около Loudenvielle е известен с разнообразните си планински трасета и често е домакин на големи състезания по планинско колоездене.
Сътрудничеството между клуба и DRAG Bicycles комбинира местната състезателна традиция с техника, разработена от българския производител, като основният фокус е върху gravity дисциплините – Enduro и Downhill.
Сезон 2025 отбеляза първото участие на отбора Luchon Loudenvielle DRAG Bicycles в стартове от WHOOP UCI Mountain Bike World Series – най-престижната международна серия в планинското колоездене.
През дебютния си сезон тимът стартира в няколко ключови състезания от календара на сериите:
Finale Ligure, Италия – едно от най-емблематичните места в света на ендурото, което традиционно привлича водещите състезатели в дисциплината и поставя сериозно изпитание още в началото на сезона;
Bielsko-Biała, Полша – вторият кръг от сериите, където състезателите караха новите велосипеди от gravity серията на DRAG и се изправиха срещу силна международна конкуренция;
Loudenvielle, Франция – следващият важен старт от календара се проведе на 30 май в един от най-популярните MTB региони в Пиренеите.
През сезона 2025 Lily Planquart заема 6-о място в генералното класиране при жените в Enduro World Cup, а Luca Fourcade завършва на 37-о място в същата серия.
Участието на отбора в тези състезания отбеляза важна крачка за DRAG Bicycles, която вече има присъствие на стартовата линия на едни от най-престижните събития в дисциплината.
През 2026 г. велосипед на DRAG се появява и на още една международна сцена. По време на UCI Mountain Bike Snow World Championships в Châtel, Франция, състезателката Chloë Cres от отбора Luchon Loudenvielle DRAG Bicycles завършва на четвърто място в дисциплината Super-G.
Състезанието се проведе на 7 февруари и събра състезатели от цял свят в сравнително новата дисциплина Snow Bike, която комбинира техники от downhill колоезденето със състезателни формати, вдъхновени от алпийските ски.
В това състезание Cres кара DRAG Raijin – велосипед, разработен за агресивни трасета и екстремни условия, включително технични спускания и снежни терени.
Участието на Luchon Loudenvielle DRAG Bicycles в международни състезания и присъствието на велосипеди DRAG в различни дисциплини показват постепенното навлизане на българския производител на глобалната състезателна сцена.
С новите gravity модели и международни партньорства марката прави още една стъпка към утвърждаване в света на високото спортно колоездене.