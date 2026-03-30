Как френският отбор на DRAG и новите Enduro велосипеди атакуват световните върхове?

През последните години българската марка DRAG Bicycles постепенно разширява присъствието си в международния планински колоездачен спорт. През 2025 и 2026 г. това развитие навлиза в нов етап с появата на френския състезателен отбор Luchon Loudenvielle DRAG Bicycles, който се състезава с Enduro велосипеди от gravity серията на марката.

Проектът отбелязва важна стъпка за DRAG – първо сериозно участие на българския производител на световната ендуро сцена чрез професионален UCI международен отбор.

Партньорството зад проекта

Отборът Luchon Loudenvielle DRAG Bicycles е създаден в партньорство с френския клуб Luchon Louron Cyclisme, базиран в региона на Пиренеите. Районът около Loudenvielle е известен с разнообразните си планински трасета и често е домакин на големи състезания по планинско колоездене.

Сътрудничеството между клуба и DRAG Bicycles комбинира местната състезателна традиция с техника, разработена от българския производител, като основният фокус е върху gravity дисциплините – Enduro и Downhill.

Дебют в WHOOP UCI Mountain Bike World Series

Сезон 2025 отбеляза първото участие на отбора Luchon Loudenvielle DRAG Bicycles в стартове от WHOOP UCI Mountain Bike World Series – най-престижната международна серия в планинското колоездене.

През дебютния си сезон тимът стартира в няколко ключови състезания от календара на сериите:

Finale Ligure, Италия – едно от най-емблематичните места в света на ендурото, което традиционно привлича водещите състезатели в дисциплината и поставя сериозно изпитание още в началото на сезона;

Bielsko-Biała, Полша – вторият кръг от сериите, където състезателите караха новите велосипеди от gravity серията на DRAG и се изправиха срещу силна международна конкуренция;

Loudenvielle, Франция – следващият важен старт от календара се проведе на 30 май в един от най-популярните MTB региони в Пиренеите.

През сезона 2025 Lily Planquart заема 6-о място в генералното класиране при жените в Enduro World Cup, а Luca Fourcade завършва на 37-о място в същата серия.

Участието на отбора в тези състезания отбеляза важна крачка за DRAG Bicycles, която вече има присъствие на стартовата линия на едни от най-престижните събития в дисциплината.

DRAG Raijin и представяне на световния Snow Bike шампионат

През 2026 г. велосипед на DRAG се появява и на още една международна сцена. По време на UCI Mountain Bike Snow World Championships в Châtel, Франция, състезателката Chloë Cres от отбора Luchon Loudenvielle DRAG Bicycles завършва на четвърто място в дисциплината Super-G.

Състезанието се проведе на 7 февруари и събра състезатели от цял свят в сравнително новата дисциплина Snow Bike, която комбинира техники от downhill колоезденето със състезателни формати, вдъхновени от алпийските ски.

В това състезание Cres кара DRAG Raijin – велосипед, разработен за агресивни трасета и екстремни условия, включително технични спускания и снежни терени.

Нова стъпка за българската марка

Участието на Luchon Loudenvielle DRAG Bicycles в международни състезания и присъствието на велосипеди DRAG в различни дисциплини показват постепенното навлизане на българския производител на глобалната състезателна сцена.

С новите gravity модели и международни партньорства марката прави още една стъпка към утвърждаване в света на високото спортно колоездене.