KitKat® и Formula 1® се срещат в пресечната точка на скоростта и почивката

На 25 февруари KitKat® официално даде старт на партньорството си с Formula 1® в България със специално имърсив събитие за медии, инфлуенсъри и партньори под мотото “Дай си почивка, вземи KitKat”. Събитието постави началото на нова комуникационна платформа на бранда у нас, която съчетава динамиката на моторните спортове с философията за осъзнатата почивка и презареждането.

Вечерта беше режисирана като истинско състезателно преживяване - с постепенно нарастващ адреналин, звук от форсиращи болиди, светлинни ефекти и атмосфера, напомняща стартова решетка. Кулминацията настъпи с внезапна тишина, прекъсната единствено от емблематичното „отчупване“ на KitKat® - символичен момент, който въведе почивката в най-бързия спорт на света и подчерта баланса между скорост и презареждане.

От 2026 г. партньорството между KitKat® и Formula 1® придобива глобален мащаб, достигайки до над 800 милиона фенове и 24 състезания в календара на шампионата. Това стратегическо сътрудничество поставя бранда в центъра на една от най-гледаните и динамично развиващи се спортни платформи в света, като същевременно запазва неговото ключово послание - че почивката е неразделна част от високото представяне.

В България кампанията ще се развива многопластово и ще включва потребителски активации в търговските обекти, дигитални игри, интерактивно съдържание и специални изненади за феновете на Formula 1®. Кулминацията ще бъде възможността един от тях да спечели Paddock Club® уикенд VIP изживяване, изцяло в стил FORMULA 1® и KITKAT® на легендарната писта Circuit de Spa-Francorchamps в Белгия - емблематична дестинация в света на моторните спортове, известна със своите технически предизвикателства и исторически моменти.

„KitKat® винаги е бил символ на осъзнатата почивка. Партньорството с Formula 1® ни дава възможност да покажем, че дори в среда, в която всичко се измерва в милисекунди, правилният момент на пауза и презареждане е ключов за фокуса и победата. За нас това е стратегическа стъпка и се радваме, че България е част от тази глобална ера на бранда“, коментира Силвия Мавродиева, мениджър KitKat® за Югоизточна Европа.

Гостите на събитието имаха възможност да се потопят в света на Formula 1® чрез професионални F1 симулатори, специален тематичен куиз с награди и интерактивната зона „KitKat Pit Stop“ - пространство, посветено на презареждането, личния ритъм и контрола над темпото. Концепцията пресъздаде ключовия момент от всяко състезание - пит стопа - като метафора за кратката, но решаваща почивка, която прави разликата между участие и победа.

С това официално събитие България даде старт на локалната кампания, която ще се развива през следващите 3 години чрез нови продукти, партньорства и специални изненади за феновете. Брандът ще продължи да изгражда връзката между скоростта и баланса, доказвайки, че истинската сила се крие не само в движението напред, но и в умението да си дадеш почивка навреме.

В най-бързия спорт на света вече има място за почивка.

Дай си почивка, вземи KitKat®.