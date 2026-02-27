bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Съдържание от партньори

KitKat® и Formula 1® се срещат в пресечната точка на скоростта и почивката

Игри, интерактивно съдържание и FORMULA 1 изживяване на F1® GRAND PRIX® в Белгия очакват феновете през следващите месеци

На 25 февруари KitKat® официално даде старт на партньорството си с Formula 1® в България със специално имърсив събитие за медии, инфлуенсъри и партньори под мотото “Дай си почивка, вземи KitKat”. Събитието постави началото на нова комуникационна платформа на бранда у нас, която съчетава динамиката на моторните спортове с философията за осъзнатата почивка и презареждането.

Вечерта беше режисирана като истинско състезателно преживяване - с постепенно нарастващ адреналин, звук от форсиращи болиди, светлинни ефекти и атмосфера, напомняща стартова решетка. Кулминацията настъпи с внезапна тишина, прекъсната единствено от емблематичното „отчупване“ на KitKat® - символичен момент, който въведе почивката в най-бързия спорт на света и подчерта баланса между скорост и презареждане.

От 2026 г. партньорството между KitKat® и Formula 1® придобива глобален мащаб, достигайки до над 800 милиона фенове и 24 състезания в календара на шампионата. Това стратегическо сътрудничество поставя бранда в центъра на една от най-гледаните и динамично развиващи се спортни платформи в света, като същевременно запазва неговото ключово послание - че почивката е неразделна част от високото представяне.

В България кампанията ще се развива многопластово и ще включва потребителски активации в търговските обекти, дигитални игри, интерактивно съдържание и специални изненади за феновете на Formula 1®. Кулминацията ще бъде възможността един от тях да спечели Paddock Club® уикенд VIP изживяване, изцяло в стил FORMULA 1® и KITKAT® на легендарната писта Circuit de Spa-Francorchamps в Белгия - емблематична дестинация в света на моторните спортове, известна със своите технически предизвикателства и исторически моменти.

„KitKat® винаги е бил символ на осъзнатата почивка. Партньорството с Formula 1® ни дава възможност да покажем, че дори в среда, в която всичко се измерва в милисекунди, правилният момент на пауза и презареждане е ключов за фокуса и победата. За нас това е стратегическа стъпка и се радваме, че България е част от тази глобална ера на бранда“, коментира Силвия Мавродиева, мениджър KitKat® за Югоизточна Европа.

Гостите на събитието имаха възможност да се потопят в света на Formula 1® чрез професионални F1 симулатори, специален тематичен куиз с награди и интерактивната зона „KitKat Pit Stop“ - пространство, посветено на презареждането, личния ритъм и контрола над темпото. Концепцията пресъздаде ключовия момент от всяко състезание - пит стопа - като метафора за кратката, но решаваща почивка, която прави разликата между участие и победа.

С това официално събитие България даде старт на локалната кампания, която ще се развива през следващите 3 години чрез нови продукти, партньорства и специални изненади за феновете. Брандът ще продължи да изгражда връзката между скоростта и баланса, доказвайки, че истинската сила се крие не само в движението напред, но и в умението да си дадеш почивка навреме.

В най-бързия спорт на света вече има място за почивка.
Дай си почивка, вземи KitKat®.

Снимка: KITKAT

 
Тагове:

формула 1 kitkat

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Една баба на 47: Таня Гатева дриблира между две деца, внуче и мечтата да види женския баскетбол в България отново жив (ВИДЕО)

Една баба на 47: Таня Гатева дриблира между две деца, внуче и мечтата да види женския баскетбол в България отново жив (ВИДЕО)
Английските клубове печелят 88 пъти повече от българските (ВИДЕО)

Английските клубове печелят 88 пъти повече от българските (ВИДЕО)
Гаджето на Григор Димитров в битка с депресия и тялото си

Гаджето на Григор Димитров в битка с депресия и тялото си
Гонзо за Бербатов: За два месеца няма да може да прочете проблемите (ВИДЕО)

Гонзо за Бербатов: За два месеца няма да може да прочете проблемите (ВИДЕО)

"Лъвовете" продължават към мечтата без Везенков, но с отборен дух (ВИДЕО)

Последни новини

Тя ли е новата на Ламин Ямал? (СНИМКИ)

Тя ли е новата на Ламин Ямал? (СНИМКИ)
Английските клубове печелят 88 пъти повече от българските (ВИДЕО)

Английските клубове печелят 88 пъти повече от българските (ВИДЕО)
Черната котка Ференцварош отново мина път на Лудогорец (ВИДЕО)

Черната котка Ференцварош отново мина път на Лудогорец (ВИДЕО)

"Лъвовете" продължават към мечтата без Везенков, но с отборен дух (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV