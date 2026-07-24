Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация 24 септември. Лисабон. Стадион „Жозе Алваладе“ - последният мач на Кристиано Роналдо! След 233 мача и 146 гола за "мореплавателите" Снимка: Reuters

Кристиано Роналдо е взел решение и съвсем скоро може официално да сложи край на рекордната си кариера с фланелката на Португалия.

След много спекулации за бъдещето му, най-накрая беше разкрито, че датата за сбогуването му вече е определена, съобщава журналистът Мохамед Ауад.

Очаква се легендарният нападател да изиграе последния си мач за националния отбор на 24 септември в Лига на нациите срещу Уелс на стадион „Жозе Алваладе“ в Лисабон.

Тази ситуация устройва и новия треньор Жорже Жезус, който не планира резки промени в състава. „Някои може да си помислят, че новият треньор ще дойде и ще направи генерални промени, но това няма да се случи, защото не съм глупав и нямам достатъчно време да извикам футболисти, които досега не са били в списъка“, коментира Жезус.

С това легендарният футболист получава възможност за достойно напускане след впечатляващите 233 мача и 146 гола с екипа на "мореплавателите".

Въпреки че е на 41 години, Роналдо продължава клубната си кариера в Ал Насър, с когото има договор до лятото на 2027 г.