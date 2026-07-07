Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Роналдо: Преди Кристиано Португалия не беше спечелила нищо! Това е последното ми световно първенство, призна легендата Снимка: Reuters

„Утре ще се събудя по същия начин, както се събудих днес: спокоен. Направих всичко, което можех. Спечелих три титли за Португалия. Преди Кристиано Португалия не беше спечелила нито една. Така че съм щастлив.“

Така Кристиано Роналдо посрещна един от най-болезнените моменти в кариерата си - отпадането на Португалия от световното първенство.

„Честно казано, трофеят от Евро 2016 е също толкова важен за мен, колкото и световното първенство. Така че, повтарям, спокоен съм. Защото направих всичко възможно, това е всичко. Утре е нов ден и животът продължава.“

След края на мача с Испания Роналдо говори открито за причините за поражението, за бъдещето си и за хората, с които работи през последните години.

Защо Португалия загуби?

„Нямахме късмет; те вкараха в последните минути. Беше много напрегнат и равностоен мач. Можехме да спечелим, както и те. Можехме да играем по-добре, но бяхме елиминирани от един от отборите, които ще стигнат до финала или ще бъдат близо до него. Дадохме всичко от себе си и когато това се случи, няма причина за критики.“

Снимка: Reuters

Най-силният момент обаче дойде, когато бе попитан дали това е последното му световно първенство.

„Да, това е последното ми световно първенство, всичко е вярно. Ще трябва да обмисля добре останалото със семейството си, за да не вземам прибързани решения или да се увличам сега.“

Сълзите след последния съдийски сигнал също не останаха без обяснение.

„Нормално е да си тъжен, когато си тръгваш от световното първенство по този начин. Но отново: направих всичко, което можех, и си тръгвам с чиста съвест.“

За самия турнир капитанът на Португалия отказа да търси виновници:

„Винаги е тъжно да бъдеш елиминиран от толкова голямо състезание. Все пак е световно първенство. Отборът се развиваше. Мисля, че играхме добре. Такъв е футболът. Трябва да се съвземем и да продължим пътя си. Неприятно е да си тръгна по този начин.“

Треньорът

Специално внимание Роналдо отдели на Роберто Мартинес, който подаде оставка след отпадането.

„Това, което искам да кажа на треньора, е, че наистина ми хареса да работя с него. Той е страхотен треньор, прекрасен човек и това, което направи за Португалия, заслужава похвала. Мнозина не го оценяват, но Португалия никога преди не беше печелила нищо. Благодаря му и му желая много щастие.“

Снимка: Reuters

По темата за евентуалния нов селекционер и спрягания Жорже Жезус Роналдо предпочете да остане дипломатичен:

„Тези решения не са мои, а на нашия президент. Сега не е моментът да говорим за това кой ще дойде.“

Накрая петкратният носител на „Златната топка“ разкри какво би казал на младия Кристиано, който дебютира на световно първенство през 2006 година:

„Винаги давай всичко от себе си за страната си, за знамето и цветовете, защото когато приключиш, ще си тръгнеш с гордо вдигната глава.“

А след това добави думи, които вероятно описват най-добре сегашното му състояние:

„Всичките 23 години с националната фланелка бяха голямо удоволствие и наслада; винаги е незабравимо. Накрая имаше емоция, но и облекчение, и чиста съвест. Тези, които дават всичко от себе си, не бива да бъдат критикувани.“

Големият въпрос обаче остава без отговор. Световните първенства вече са зад гърба на Роналдо, но дали и националният отбор? Никой не знае....

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