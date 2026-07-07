Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вижте още веднъж последния мач на Кристиано Роналдо на световно първенство (ВИДЕО) Изравни рекорд по брой загубени мачове

Кристиано Роналдо изравни рекорда на световното първенство по брой загубени мачове.

Загубата на Португалия от Испания на осминафиналите на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада (0:1) беше осмата за 41-годишния играч в шест турнира.

CR7 се присъединява към списъка с играчи с поражения на планетарни шампионати, наред с Антонио Карбахал (Мексико), Хон Мюн-бо и Хюн-мин Сон (и двамата Южна Корея ), и Матю Леки (Австралия).

След поражението от "Ла Фурия" португалецът обяви, че това е бил последният му мач на Мондиал.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.