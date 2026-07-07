КАТЕГОРИИ

  • На живо
Световно първенство по футбол 2026

Публикувано в  

btvsport.bg

Вижте още веднъж последния мач на Кристиано Роналдо на световно първенство (ВИДЕО)

Изравни рекорд по брой загубени мачове

Кристиано Роналдо изравни рекорда на световното първенство по брой загубени мачове.

Загубата на Португалия от Испания на осминафиналите на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада (0:1) беше осмата за 41-годишния играч в шест турнира.

Белгийците унищожиха Тръмп и Инфантино с две думи (СНИМКА)

CR7 се присъединява към списъка с играчи с поражения на планетарни шампионати, наред с Антонио Карбахал (Мексико), Хон Мюн-бо и Хюн-мин Сон (и двамата Южна Корея ), и Матю Леки (Австралия).

След поражението от "Ла Фурия" португалецът обяви, че това е бил последният му мач на Мондиал.

Роналдо: Преди Кристиано Португалия не беше спечелила нищо!

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google
кристиано роналдо сащ футбол Испания канада световно първенство мондиал Мексико португалия рекорд ла фурия осминафинали cr7 последен мач

Последвайте ни в:

Още новини
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата