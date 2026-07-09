Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Накъде Роналдо? Жестът на португалеца, който трогна света (ВИДЕО) Звездата се прибра в Лисабон след световното, но веднага се насочи към друга дестинация Снимка: Reuters

Кристиано Роналдо може да не постигна мечтата си да спечели световното първенство, но остава една от най-ярките фигури в историята на футбола и човек с високо вдигната глава.

Португалецът и неговият тим отпаднаха на осминафиналите на Мондиала след 0:1 срещу Испания и по този начин Роналдо няма да може да прибави този трофей във витрината си.

За 41-годишния футболист това бе и последно световно първенство в кариерата.

В Лисабон

"Мореплавателите" вече кацнаха в Лисабон, а от САЩ с тях пътува и Роналдо.

Той обаче явно няма намерение да остава в родината си. Звездата на тима не излезе със съотборниците си от летището, а веднага се насочи към частния си самолет, за да стигне до неизвестна засега дестинация.

Един негов жест впечатли света в този момент. Въпреки разочарованието от отпадането, Роналдо се поздрави сърдечно с всеки един член на екипажа на своя самолет. Той бе усмихнат и приветлив преди са се качи в апарата за над 70 млн. евро.

Непълен състав

Всъщност голяма част от португалските футболисти предпочетоха да останат в САЩ и след световното първенство, вероятно за да довършат ваканцията си.

Жозе Са, Диого Далот, Рубен Диаш, Гонсало Инасио, Матеуш Нунеш, Жоао Невеш, Бернардо Силва, Жоао Феликс, Гонсало Рамош решиха да не летят за Лисабон за момента.

Снимка: Reuters

Португалия не направи най-впечатляващото си представяне на световни първенства в САЩ, Канада и Мексико.

В групата тимът записа една победа и две равенства, след това победи Хърватия с 2:1, за да стигне до мач с Испания.

Роналдо вкара 3 гола в петте срещи.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.