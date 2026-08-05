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bTV Спорт екип

Героят на Испания се натиска с ММА шампион в нощен клуб (ВИДЕО)

Свързахме се още от първия момент, споделя Феран Торес

Героят на Испания се натиска с ММА шампион в нощен клуб (ВИДЕО)
 
Шампионска лига: 2nd Qualifying Round
Арарат-Армениа
Арарат-Армениа

2

Шамрок Роувърс
Шамрок Роувърс

0

Сабах Баку
Сабах Баку

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Купс
Купс

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Сабуртало

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Слован Братислава
Слован Братислава

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Мджельби
Мджельби

3

Линкълн Ред Импс
Линкълн Ред Импс

0

Шампионска лига: 3rd Qualifying Round
ТБС
ТБС

1

ТБС
ТБС

0

Спарта Прага
Спарта Прага

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Олимпик Лион
Олимпик Лион

1

ТБС
ТБС

ТБС
ТБС

Унион Сент-Гильойсе
Унион Сент-Гильойсе

3

Будьо/Глимт
Будьо/Глимт

3

Шампионска лига: 1st Qualifying Round
Линкълн Ред Импс
Линкълн Ред Импс

3

Интер Клуб Д'ескалдес
Интер Клуб Д'ескалдес

1

Сабах Баку
Сабах Баку

2

ТНС
ТНС

0

Кауно Жалгирис
Кауно Жалгирис

1

Дрита
Дрита

1

Арарат-Армениа
Арарат-Армениа

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Рига
Рига

0

Героят на Испания от Мондиал 2026 беше хванат в крачка! Заснеха Феран Торес да се натиска с доскорошния ММА шампион в леката категория на UFC - Илия Топурия.

Действието се развива в популярния курорт Ибиса, където двамата прекарват лятната си почивка.

Само преди дeсетина дни Торес попадна в заглавията по същата причина - беше щракнат от папараци да се прегръща със съотборника си Маркос Йоренте на яхта на острова.

Близостта им предизвика вълна от коментари в социалните мрежи относно сексуалната ориентация на двамата световни шампиони. Клипът с Топурия само засилва съмненията на феновете.

"Свързахме се от първия момент"

Тук обаче не става дума за случайна среща. Торес и Топурия се познават от години. Футболистът посочва ММА боеца, който доскоро беше в серия от 17 победи при професионалистите, като свое вдъхновение.

"Свързахме се още от първия момент. Преди една своя битка Илия ми каза "Той няма да издържи до втория рунд". Помислих си "Уау, искам да съм като него!". След срещата ни бях различен. Приех неговия "манталитет на акула", тренирах във фитнеса по два пъти на ден, свалих 3 килограма мазнини, прекарвах повече време при физиотерапевта. Исках да съм по-дисциплиниран и постоянен.", сподели Торес пред ютюбъра Жорди Вилд.

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Акулата

Съотборниците на Торес го наричат Акулата именно заради манталитета на Топурия, за който той често говори.

"В Барселона започнаха да ме наричат така, след като в едно интервю споменах, че Илия се смята за акула, която няма нужда да се бие с големите риби. Пращаха ми емотиконки на акула в чатовете.", разкрива авторът на победния гол във финала срещу Аржентина.

В момента 26-годишният Торес и 29-годишният Топурия са необвързани. Футболистът наскоро се раздели с инфлуенсърка Мартина Алгуеро (известна като Мартина Хънтър).

Топурия - грузинец с испански паспорт, наричан Матадора, пък премина през шумен развод с Джорджина Ускатеги Бадел. Двамата поеха по различни пътища след тежък и силно медийно отразен в Испания бракоразводен процес и съдебни спорове относно попечителството на децата им - Уго (роден през 2019 г.) и Джорджинита (родена през 2024 г.).

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