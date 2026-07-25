КАТЕГОРИИ

  • На живо
Световен футбол

Публикувано в  

btvsport.bg

Какво се случва? Испанският герой е на почивка със съотборник... (СНИМКИ)

Близостта на Торес и Йоренте предизвика множество реакции в социалните мрежи

Какво се случва? Испанският герой е на почивка със съотборник... (СНИМКИ)
 

След успеха си с испанския национален отбор на световното първенство, Феран Торес и Маркос Йоренте решиха да прекарат заслужената си почивка в Ибиса.

Но дори далеч от футболните игрища, те не можаха да останат незабелязани от папараците.

Героите на Испания са новата трансферна мечта на Арсенал

Испанските национали бяха снимани как се забавляват на луксозна яхта, да плуват в морето и да прекарват време заедно, а именно близостта им предизвика множество реакции в социалните мрежи.

На някои от снимките двамата съотборници се виждат как се прегръщат и си разменят целувки, което беше достатъчно, за да залее интернет с коментари, шеги и различни спекулации за естеството на връзката им.

Няма обаче потвърждение, че това е нещо повече от просто приятелство...

12 знака предсказаха титлата на Испания още преди финала

Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google
ваканция световно първенство социални мрежи ибиса футболисти яхта папараци Маркос Йоренте феран торес

Последвайте ни в:

Всички новини
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата