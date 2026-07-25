Какво се случва? Испанският герой е на почивка със съотборник... (СНИМКИ)

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Близостта на Торес и Йоренте предизвика множество реакции в социалните мрежи
След успеха си с испанския национален отбор на световното първенство, Феран Торес и Маркос Йоренте решиха да прекарат заслужената си почивка в Ибиса.
Но дори далеч от футболните игрища, те не можаха да останат незабелязани от папараците.
Испанските национали бяха снимани как се забавляват на луксозна яхта, да плуват в морето и да прекарват време заедно, а именно близостта им предизвика множество реакции в социалните мрежи.
На някои от снимките двамата съотборници се виждат как се прегръщат и си разменят целувки, което беше достатъчно, за да залее интернет с коментари, шеги и различни спекулации за естеството на връзката им.
Няма обаче потвърждение, че това е нещо повече от просто приятелство...
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