Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Какво се случва? Испанският герой е на почивка със съотборник... (СНИМКИ) Близостта на Торес и Йоренте предизвика множество реакции в социалните мрежи

След успеха си с испанския национален отбор на световното първенство, Феран Торес и Маркос Йоренте решиха да прекарат заслужената си почивка в Ибиса.

Но дори далеч от футболните игрища, те не можаха да останат незабелязани от папараците.

Испанските национали бяха снимани как се забавляват на луксозна яхта, да плуват в морето и да прекарват време заедно, а именно близостта им предизвика множество реакции в социалните мрежи.

На някои от снимките двамата съотборници се виждат как се прегръщат и си разменят целувки, което беше достатъчно, за да залее интернет с коментари, шеги и различни спекулации за естеството на връзката им.

Няма обаче потвърждение, че това е нещо повече от просто приятелство...