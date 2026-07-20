Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Испания е новият световен шампион, надигра и детронира Аржентина Резерва попари 10 от “Албиселесте“ в продълженията на Мондиал 2026 Снимка: Reuters

Испания е новият световен шампион по футбол! "Ла Фурия Роха" триумфира за втори път в историята, след като детронира Аржентина с 1:0 след продължения.

На МетЛайф Стейдиъм в Ню Джърси (САЩ), Лионел Меси и съотборниците му разочароваха феновете си и завършиха редовното време без точен удар - нещо, което финалист на мондиал не беше правил. Задачата на "Албиселесте" се усложни малко преди продълженията, когато Енцо Фернандес получи втори жълт картон заради фал срещу Пау Кубарси.

Тимът на Лионел Скалони продължи да се брани геройски, а вратарят Емилиано Мартинес блесна с 11 спасявания. Той обаче нямаше какво да направи в 106' - резервата Нико Уилямс свали към друг, появил се като смяна - Феран Торес, и той прати топката в мрежата за 1:0.

Снимка: Reuters

Нов кошмар в продълженията

Нападателят на Барселона е едва втората резерва с победен гол във финал на световно първенство. Предишният случай е от Мондиал 2014, когато Марио Гьотце донесе успеха на Германия също срещу Аржентина, и тогава с 1:0.

Така действащият европейски шампион Испания стъпи и на световния връх. Аржентина пропусна да спечели трофея за четвърти път (след 1978, 1986 и 2022 г.) в може би последния мондиал на своя капитан и осемкратен носител на "Златната топка" - Меси.

Снимка: Reuters

За последния това е второ поражение във финал на световно първенство, като то идва 10 години след загубата от Чили с дузпи в спора за Копа Америка на същия стадион.

Междувременно Испания постави рекорд за европейски или южноамерикански отбор от 38 поредни мача без поражение във всички турнири. Серията започна след загубата с 0:1 от Колумбия в приятелска среща на 22 март 2024 г.

СЪСТАВИТЕ

ИСПАНИЯ: 1. Унай Симон, 12. Педро Поро, 22. Пау Кубарси, 14. Аймерик Лапорт, 24. Марк Кукурея, 8. Фабиан Руис, 16. Родри, 11. Дани Олмо, 19. Ламин Ямал, 15. Алекс Баена, 21. Микел Оярсабал

АРЖЕНТИНА: 23. Емилиано Мартинес, 4. Гонсало Монтиел, 13. Кристиан Ромеро, 6. Лисандро Мартинес, 3. Николас Таяфико, 7. Родриго Де Пол, 24. Енцо Фернандес, 20. Алексис Мак Алистър, 11. Нико Гонсалес, 9. Хулиан Алварес, 10. Лионел Меси

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.