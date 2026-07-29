Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Световен шампион беше хванат да кръшка (СНИМКИ) Изобличиха го папараци Снимка: Marca

Звездата на Атлетик Билбао и испанския национален отбор Нико Уилямс се оказа в центъра на нова вълна от спекулации около личния му живот, след като испански медии публикуваха папарашки снимки от лятната му почивка.

23-годишният футболист е заснет на борда на луксозна яхта в компанията на няколко жени. Кадрите бързо се разпространиха в социалните мрежи, а феновете веднага обърнаха внимание на една подробност - сред присъстващите не се вижда неговата приятелка.

Половинката на световния шампион вече е премахнала няколко общи снимки с футболиста от профила си в Instagram и е спряла да го следва. Това допълнително засилва слуховете, че двамата може да са се разделили. До този момент нито Нико Уилямс, нито неговата приятелка са коментирали публично появилите се информации.

Снимка: Marca

Снимка: Marca Снимка: Marca

Според испански светски издания, националът на Испания е във връзка с инфлуенсърката Айнхоа "Аини" Гарсия от около 2024 г. Въпреки че Уилямс винаги е държал личния си живот далеч от общественото внимание, двамата неведнъж са били забелязвани заедно по време на почивки и публични събития, което създаде впечатление, че отношенията им са сериозни.

Новите снимки от яхтата обаче предизвикаха множество коментари и различни интерпретации в социалните мрежи.

Снимка: Marca

Нико Уилямс продължава да бъде сред най-ярките звезди на испанския футбол. Крилото беше с ключова роля за триумфа на Евро 2024, а на Мондиал 2026 Феран Торес отбеляза шампионския гол именно след негово подаване.

Отличните му изяви както с екипа на "Ла Фурия Роха", така и с този на Атлетик Билбао, продължават да привличат интереса на редица европейски грандове.