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Световен шампион беше хванат да кръшка (СНИМКИ)

Изобличиха го папараци

Световен шампион беше хванат да кръшка (СНИМКИ)
 Снимка: Marca

Звездата на Атлетик Билбао и испанския национален отбор Нико Уилямс се оказа в центъра на нова вълна от спекулации около личния му живот, след като испански медии публикуваха папарашки снимки от лятната му почивка.

23-годишният футболист е заснет на борда на луксозна яхта в компанията на няколко жени. Кадрите бързо се разпространиха в социалните мрежи, а феновете веднага обърнаха внимание на една подробност - сред присъстващите не се вижда неговата приятелка.

Половинката на световния шампион вече е премахнала няколко общи снимки с футболиста от профила си в Instagram и е спряла да го следва. Това допълнително засилва слуховете, че двамата може да са се разделили. До този момент нито Нико Уилямс, нито неговата приятелка са коментирали публично появилите се информации.

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Снимка: Marca

Снимка: Marca
Снимка: Marca
Сериозни отношения

Според испански светски издания, националът на Испания е във връзка с инфлуенсърката Айнхоа "Аини" Гарсия от около 2024 г. Въпреки че Уилямс винаги е държал личния си живот далеч от общественото внимание, двамата неведнъж са били забелязвани заедно по време на почивки и публични събития, което създаде впечатление, че отношенията им са сериозни.

Новите снимки от яхтата обаче предизвикаха множество коментари и различни интерпретации в социалните мрежи.

Снимка: Marca

Нико Уилямс продължава да бъде сред най-ярките звезди на испанския футбол. Крилото беше с ключова роля за триумфа на Евро 2024, а на Мондиал 2026 Феран Торес отбеляза шампионския гол именно след негово подаване.

Отличните му изяви както с екипа на "Ла Фурия Роха", така и с този на Атлетик Билбао, продължават да привличат интереса на редица европейски грандове.

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