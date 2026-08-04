Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Хабиб, Конър и Мбапе в една стая! Кристиано Роналдо все пак се жени Без дронове и желязна охрана във Фуншал

Десет години слухове, безброй фалшиви дати и неизброими спекулации. Сега изглежда, че моментът най-накрая е настъпил. Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес са готови да си кажат официално "Да". Мястото е ясно - родният остров на футболната икона, Мадейра.

Очакванията са церемонията да се проведе този уикенд, като островът вече се подготвя за събитие, което мнозина определят като най-голямата светска проява на годината.

От фалшивите покани до истинската сватба

Само преди дни социалните мрежи бяха залети от "изтекла" покана за церемония в мистичното имение Quinta da Regaleira. Документът твърдеше, че гостите трябва да бъдат облечени изцяло в черно, а сватбата ще се състои на 1 август.

Историята обаче бързо се разпадна. Комплексът остана отворен за туристи, вечерта се проведоха планирани спектакли, а близки до двойката категорично отрекоха информацията. Междувременно папараци уловиха Роналдо и Джорджина на луксозна яхта край Балеарските острови - далеч от олтара.

Завръщане у дома

Най-новата информация сочи, че истинската церемония ще бъде във Фуншал - столицата на Мадейра и родното място на Роналдо.

Именно там започва приказката на момчето, което напуска острова едва на 11 години, за да преследва мечтата си във футболната академия на Спортинг Лисабон. Днес той се завръща като една от най-големите легенди в историята на играта.

"Оскари"

Ако информацията се потвърди, гостите ще бъдат истинска селекция от световния елит.

Сред поканените са Килиан Мбапе, Винисиус Жуниор, Родриго, Карим Бензема, Неймар, Рио Фърдинанд и легендарният Зинедин Зидан.

Още по-впечатляващо е присъствието на вечните съперници Хабиб Нурмагомедов и Конър Макгрегър, които години наред бяха символ на една от най-ожесточените вражди в бойните спортове.

Списъкът не спира със спорта.

Очаква се на тържеството да присъстват Риана, Дженифър Лопес, Дрейк, Джъстин Бийбър, Травис Скот, Вин Дизел, както и интернет феномените MrBeast и IShowSpeed.

Сред поканените е и британският журналист Пиърс Морган, чието интервю с Роналдо предизвика истински трус във футбола.

Желязна охрана

Хотелът, в който ще се проведе празненството, вече е резервирал цели етажи за частното събитие. Персоналът е подписал строги декларации за конфиденциалност, около района ще има засилена охрана, а над Фуншал се очаква да бъде забранено използването на граждански дронове.

Организаторите са решени да не допуснат папараци да развалят най-личния ден на футболната суперзвезда.

Ако всичко се развие по план, след години на слухове и догадки най-известният ерген във футбола най-сетне ще сложи брачния пръстен и ще направи следващата голяма крачка в живота си.