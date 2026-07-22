Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Подариха финала на Меси: Кристиано Роналдо със скандален лайк Съперничеството между двамата велики продължава и след световното

Дори след края на световното първенство съперничеството между Кристиано Роналдо и Лионел Меси продължава да бъде сред най-коментираните теми във футбола. Този път поводът не е гол, рекорд или трофей, а едно привидно обикновено действие в Instagram.

Според редица публикации профилът на Кристиано Роналдо е харесал видео, в което се твърди, че ФИФА е помогнала на Аржентина и Лионел Меси да достигнат до финала на Мондиал 2026.

Обвинения срещу ФИФА

Видеото е публикувано от испанския профил Espejo Público, а журналистката Пилар Родригес Лосантос отправя тежки обвинения към световната футболна централа.

Според нея ФИФА е "една от най-корумпираните институции на планетата", а Аржентина е получила благоприятни съдийски решения по време на турнира.

Сред посочените примери са ситуацията, в която Меси не беше изгонен срещу Алжир, както и отмененият гол на Египет при драматичната победа на "гаучосите" с 3:2.

Малко след като темата набра популярност, въпросното харесване вече не се виждаше в профила на португалската суперзвезда. Не е ясно дали е било премахнато, или става дума за техническа грешка.

Краят на една ера

За самия Роналдо световното първенство приключи разочароващо. Португалия отпадна още на осминафиналите след поражение с 0:1 от бъдещия световен шампион Испания.

След мача петкратният носител на "Златната топка" потвърди, че това е последното му участие на световни финали.

"Тъжно ми е да напусна световното първенство по този начин. Но дадох всичко от себе си и си тръгвам с чиста съвест", заяви 41-годишният нападател.

В същото време той остави отворена вратата за участие на Евро 2028, като подчерта, че засега няма да взима прибързани решения за бъдещето си.

Съперничество без край

Докато Роналдо приключи още в осминафиналите, Меси изведе Аржентина до втори пореден финал на световно първенство. Южноамериканците обаче този път останаха със сребърните медали след загуба с 0:1 след продължения от Испания.

Независимо дали харесването е било умишлено или не, случката само добави още един щрих към най-голямото индивидуално съперничество във футбола. В продължение на почти две десетилетия всяко действие на Роналдо и Меси се следи под лупа, а дори едно натискане на бутона "харесвам" е достатъчно, за да предизвика бурни реакции по целия свят.