Световен футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Каземиро шокира Роналдо: Меси е богът на футбола! Бразилецът рискува сериозно отношенията си с Кристиано

Един от най-близките съотборници на Кристиано Роналдо през последното десетилетие направи признание, което със сигурност ще предизвика бурни реакции сред футболните фенове.

Новото попълнение на Интер Маями Каземиро определи Лионел Меси като богът на футбола, а думите му моментално разпалиха вечния спор кой е най-великият играч в историята.

След като напусна Манчестър Юнайтед като свободен агент, 34-годишният бразилец избра да продължи кариерата си в МЛС, където вече ще бъде съотборник с осемкратния носител на "Златната топка".

При официалното си представяне Каземиро не скри възхищението си от аржентинската суперзвезда.

„Всеки футболист мечтае да играе с най-великия за всички времена. За мен това е сбъдната мечта. Искам да се наслаждавам на всеки момент и да му помогна да печели още трофеи.“

След това бразилецът произнесе думите, които мигновено обиколиха световните медии.

„Той е един от боговете... ако не и самият бог на футбола.“

От Роналдо към Меси

Изказването е особено любопитно, защото именно Каземиро бе една от ключовите фигури в златния период на Реал Мадрид редом до Кристиано Роналдо.

Двамата спечелиха четири трофея от Шампионската лига, а години по-късно отново се събраха в Манчестър Юнайтед.

Затова признанието на бразилеца към големия съперник на португалеца неизбежно ще бъде възприето като поредна глава във вечния дебат между Меси и Роналдо.

Отказал оферти, за да играе с Меси

Каземиро разкри още, че е имал предложения от няколко европейски клуба, включително от Италия, но възможността да играе редом до Меси е натежала при избора му.

„Имах много варианти. Можех да продължа кариерата си в Италия и на други места, но съм точно там, където искам да бъда. Семейството ми също ме подкрепи напълно. Да играя с най-добрия е нещо специално“, заяви той.

Бразилецът вече дебютира за Интер Маями при победата над Монреал, а сега започва нов етап от кариерата си – този път не срещу Лионел Меси, а на една и съща страна с човека, когото сам нарече богът на футбола.