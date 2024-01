Какво още ни чака: Да гледаш Челси от... леглото (ВИДЕО)

Футболните грандове отдавна търсят начини да глезят своите привърженици. Нова функционалност на "Стамфорд Бридж" обаче може би отива отвъд разумната граница.

Феновете на Челси останаха смаяни, след като британската риалити звезда Джорджия Тофоло проследи домакински двубой от... леглото си. Красавицата е известна най-вече с победата си в предаването I'm a Celebrity... Get Me Out Here!

Част от трибуната на стадиона е превърната в импровизирана хотелска стая с изглед към терена. Засега това е рекламна кампания на веригата Hilton, която е и глобален партньор на Челси.

Джорджия сподели видео в Instagram. На кадрите тя аплодира от леглото по време на женския сблъсък между Челси и Манчестър Юнайтед.