Иван Иванов: Перлата в академията на Рафа Надал

Иван Иванов е една от перлите в тенис академията на Рафаел Надал. Така в Испания представят 16-годишния българин след спечелването на "Уимбълдън" при юношите.

Иванов, родом от Варна, записа името си със златни букви в историята. С безпогрешна игра той победи американеца Ронит Карки с 6:2, 6:3 и така за първи път от 17 години страната ни отново има шампион на "свещената трева" в "Ол Ингланд Клъб".

Титлата на Иван Иванов е 12-а на такова ниво за академията на Матадора.

Родният талант тренира в Манакор от 2020 г. Той не загуби нито един сет по пътя към трофея в Лондон, а във финала проби американския си съперник три пъти. Срещата продължи 57 минута, през които Иванов не спираше да доминира във всеки един аспект от играта.

Успехът на Иванов е огромен, защото се превръща във втория българин, спечелил "Уимбълдън" след най-добрия тенисист в историята ни Григор Димитров. Димитров триумфира при юношите през 2008-а, в същата година вдига трофея и на US Open.

След спечелването на последната точка Иван Иванов, който по-рано през сезона стигна до полуфиналите на "Ролан Гарос", се качи на трибуните, за да прегърне треньора си Джереми Пайсан, както и главния треньор в академията Марк Горис.

Самият Рафаел Надал, носител на 22 титли от Големия шлем, поздрави Иван Иванов и целия треньорски щаб за постигнатия успех. Не е изненада, че българинът е номер 1 в ранкинга до 17 години - това е отражение на добрата работа в академията в Манакор, пишат още в Испания.

Congratulations Ivan and all the @rnadalacademy Team! Great success at Wimbledon! https://t.co/uM9dOGZbLR