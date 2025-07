България посрещна триумфално световните шампионки (ВИДЕО)

Триумфално посрещане за националния отбор по волейбол за девойки до 19 години, който стана световен шампион. "Лъвиците" се завърнаха на родна земя от първенството в Хърватия и Сърбия, където детронираха САЩ с 3:1 гейма във финала.

Първите ни световни шампионки при дамите кацнаха в София и се насочиха към зала "Христо Ботев". Там ги очакваха президентът на федерацията Любомир Ганев, новоизбраният президент на БОК Весела Лечева и още официални лица.

Всяка една от героините получи награда на фона на "Притури се планината" на Стефка Съботинова.

На сцената излязоха извелите ни до световния връх Димана Иванова, Калина Венева, Деница Ангелова, Дарина Нанева, Виктория Нинова, Никол Окоро, Симона Иванова, Стефани Дянкова, Вяра Парапунова, Една Тодорова, Александра Китипова и Елисавета Сариева.

Призове имаше и за селекционера Атанас Петров, помощника му Мартин Живков, статистика Лазар Лазаров и тийм мениджъра Евгени Иванов - Пушката.

Аплодисменти за златните "лъвици"

"Много съм горд да бъда пред тези момичета, които написаха със златни букви имената си в българския волейбол. Благодарение на тях хиляди деца ще се запалят по волейбол. Всички видяха, че усилията си заслужават за такива моменти като триумфа. Продължавайте с това, което правите и да се раздавате. Бъдещето е пред вас.", коментира Ганев.

Снимка: Lap.bg

"Това е исторически успех за България! Показахте, че вие сте достойни шампионки! Сигурна съм, че вашата мечта е да стигнете и до олимпийския връх. Пожелавам ви го от все сърце! Ние сме готови да подкрепим таланта на България. Продължавайте напред и бъдете щастливи.", заяви Лечева.

Снимка: Lap.bg

"От името на отбора искам да благодаря, че всички които сте тук сте ни уважили. Благодарим ви.", каза капитанът на отбора - Виктория Нинова.

Снимка: Lap.bg

"Ние сме изключително щастливи да сбъднем нашата мечта да стъпим на върха на света. Благодаря ви! Благодаря на всички, които ни помогнаха. Стояхме на телефоните, четяхме вашите пожелания и се зареждахме със сила. Благодаря ви", сподели треньорът Атанас Петров, преди в залата да прозвучи легендарната песен на Queen - We Are The Champions.

Снимка: Lap.bg

