Коул Палмър в ступор! Какво прави Доналд Тръмп? (ВИДЕО)

Героят на Челси Коул Палмър изглеждаше шокиран от поведението на Доналд Тръмп. Президентът на САЩ изгледа на живо как лондончани сгазиха ПСЖ с 3:0 на финала на световното клубно първенство.

79-годишният Тръмп и съпругата му Мелания, седнаха във VIP ложата до президента на ФИФА Джани Инфантино, а след последния съдийски сигнал президентът на Щатите слезе на терена, за да връчи трофея на новите шампиони.

Всички очакваха Тръмп да даде трофея в ръцете на капитана на Челси Рийс Джеймс и да си тръгне, но той си беше наумил друго. Остана до изненаданите играчи на "сините" по време на цялата радостна церемония с вдигането на трофея.

Голямата звезда на Челси - Коул Палмър, изглеждаше доста объркан и по устните му се разчетоха думите: "Какво прави той?"

Donald Trump Gate-crashes Chelsea's Club World Cup trophy lift with Cole Palmer saying "whats he doing"



"classic John Terry moment" pic.twitter.com/tmCxIwnA2k