Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Килиан Мбапе играе в собствена лига! Сезонът му може да влезе в учебниците Снимка: Reuters

Не си правете труда да търсите, няма да го намерите. Никой играч в историята не е завършвал сезон като голмайстор в своята лига, Шампионската лига и световното първенство. Дори Меси и Кристиано не са го постигнали.

Килиан Мбапе го направи! Той спечели трофея „Пичичи“, вторият му през втората година в Реал Мадрид, стана голмайстор на Шампионската лига въпреки загубата на 1/4-финала срещу Байерн Мюнхен и не разочарова на Мондиал 2026.

Снимка: Reuters

Звездата на "петлите" завърши сезона с 58 попадения: 25 в Ла Лига, 15 в Шампионската лига, два за Купата и 16 за Франция (10 на световното първенство, 5 в квалификационните кръгове и един в приятелския мач срещу Бразилия). Неговите 15 гола са третият най-добър резултат за всички времена. Освен това, той завърши сезона като водещ реализатор в историята на световните първенства с 22 попадения, изпреварвайки Меси, който все още е на 21.

Откакто подписа с Реал Мадрид, Мбапе се радва на забележителна статистика. Титлите обаче му се изплъзват, откакто се присъедини към клуба от "Бернабеу". Първият му сезон завърши без шумни фанфари. Заслужава да се отбележи обаче, че той вдигна двата трофея, за които Реал Мадрид спечели правото да се състезава миналия сезон: Суперкупата на УЕФА срещу Аталанта и Междуконтиненталната купа срещу Пачука, като отбеляза и в двата мача.

„Златната топка“ е трудна за овладяване

Спечелването на титли е решаващ фактор за получаване на индивидуални награди. Отличен пример е "Златната топка" от световното първенство, спечелена от Родри. С победата на финала той надмина Мбапе и Меси, съответно първият и вторият най-резултатен голмайстор на турнира.

Мбапе несъмнено ще бъде сред претендентите за „Златната топка“ , но фактът, че не е печелил Шампионската лига или Ла Лига, работи срещу него. Нападателят на Реал Мадрид започна сезона с Шаби Алонсо в топ форма, но кампанията се влоши, въпреки че в крайна сметка той завърши като голмайстор на Ла Лига.

Снимка: Reuters

Спорната контузия през януари, заедно с пътуването до Париж за втора диагноза, промениха плановете му. Килиан призна това на световното първенство. „Направих всичко възможно в Реал Мадрид, но всички знаят, че бях контузен през януари. Възстанових се психически и физически, и се опитах да пристигна на световното в най-добрата възможна форма.“

Мбапе е първият, който иска да печели титли преди всичко. Той достигна върха с Франция, спечелвайки Мондиал 2018 г. само на 18 години. С ПСЖ грабна всичко в страната, след което се премести в столицата на Испания. Да, има достатъчно време да вдигне желания трофей от Шампионската лига и да спечели "Златната топка", но Кристиано Роналдо, Бензема и Модрич знаят твърде добре, че отборът трябва да печели, за да го постигне.

Ролята, която го очаква при Моуриньо

Мбапе вече е под командването на Моуриньо. Предстои да видим каква роля му е отредил Специалния и това ще стане ясно, след като Килиан се завърне от световното първенство и португалският мениджър започне да експериментира с него в мачове. Анчелоти споделяше лидерството между Килиан и Винисиус в последния си сезон. Шаби Алонсо повери на Мбапе мантията на ключов играч, както направи Дешан във Франция, но Арбелоа отново потърси начин да се справи както с бразилеца, така и с французина, който имаше своите възходи и падения в края на сезона, включително това, че беше оставен на пейката в мача на „Бернабеу“ срещу Овиедо в предпоследния кръг на Ла Лига.