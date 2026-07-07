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Световно първенство по футбол 2026

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Политик нарече Килиан Мбапе "грозен колонизиран камерунец"

Парагвайска сенаторката забърка чутовен международен скандал

Политик нарече Килиан Мбапе
 

Колонизиран камерунец, който се преструва на французин. Арогантен, богат и грозен. Така беше наречен звездата на Франция Килиан Мбапе от парагвайската сенаторката Селесте Амариля.

Тя забърка страхотен международен скандал, очевидно афектирана след загубата на своите сънародници на 1/8-финалите от Мондиал 2026. И премина в словесна атака чрез профила си в Х.

"Той беше нервен и уплашен през целия мач, точно както и неговите съотборници. Не успяха да вкарат гол от игра и спечелиха с чист късмет. Този човек дори не може да пише, закърмен е с кокосово мляко, най-образованото му обкръжение е от шимпанзета", добави политикът.

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Естествено, този изблик предизвика остри реакции. Начело със самия Мбапе.

"Г-жо Селест Амарила, вие сте лоша жена, недостойна за поста си. Заради вашата безразсъдност и крещящ расизъм, целият свят забрави пътя и успехите на вашите играчи на това световно първенство.

Една некомпетентна жена представи страната си в най-лошата възможна светлина. Никога няма да позволя на такива хора да разпространяват свободно омраза и расизъм си по света", написа нападателят на Реал Мадрид.

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Футболната федерация на Франция също взе отношение. "Расистките изказвания на парагвайската сенаторка Селесте Амариля по адрес на Килиан Мбапе са отвратителни и неприемливи. Как можете да казвате такива думи? Те са престъпни. Трябва да бъдат преследвани по законния ред."

Правителството на Парагвай побърза да заклейми Амариля и категорично се разграничи от нападките й. "Парагвай е демократична република, управлявана от принципа на разделение на властите и независимостта на нейните клонове. В този контекст този законодател е лично отговорен за своите изявления. Те по никакъв начин не отразяват позицията на правителството на Републиката или на народа на Парагвай."

Френският президент Еманюел Макрон пренесе скандала на политическо ниво: "Още един гол за Килиан Мбапе. Този път срещу расизма. Напълно го подкрепям. Когато думите нараняват, нашите ценности изпращат послание: достойнство, уважение, братство", заяви той.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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