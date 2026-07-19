Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вижте още веднъж какво причини Англия на Франция (6:4) в малкия финал (ВИДЕО) Най-резултатният двубой от 46 години насам

След мач с 10 гола Англия завърши за първи път с бронзовите медали на световно първенство. Отборът на Томас Тухел се наложи над Франция с 6:4 в най-резултатния двубой от 46 години насам.

Освободени от напрежението и огромните очаквания двата тима сътвориха истинско зрелище при последната си поява на световното първенство.

До края на първото полувреме англичаните водеха с 4:0, с попадения на Райс, Конса и две на Сака. Водещият "петлите" за последен път Дидие Дешан, направи 4 промени, с които преобрази облика на отбора си. Мбапе на два пъти и Баркола върнаха интригата.

До края на мача Сака оформи своя хеттрик, Дембеле също реализира, а Белингам сложи точката, разписвайки се за 6:4.

Мбапе поведе при реализаторите с 10 гола, докато Лионел Меси е с 8 преди финала с Испания тази вечер. Така французинът и е с най-много попадения на Мондиали - 22, с едно повече от аржентинеца.

Вижте още веднъж най-интересното - във видеото.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.