Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Надежда Кожухарова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Ужасът на Франция в цифри: 0 шанса, 0 дрибъла за Дембеле, 20 грешки за Олисе Как е възможно това? Снимка: Reuters

На полуфинала срещу Испания от Франция почти не остана нищо. Без голове, без шансове и бледи звезди... "Петлите" изиграха един от най-слабите си мачове на голям форум. Числата само подчертават мащаба на провала.



* 0 отбелязани гола – за първи път след загубата от Хърватия през март 2025 г. Серията продължи почти година и половина.

* 0.30 xG – Най-лошият резултат на Франция на световното първенство, откакто се води статистика през 1966 г. Почти нищо за 90 минути.

* 0 големи шанса – първият път, когато Франция има такъв в плейофите на СП от 1966 г. Нито един реален шанс.

* Килиан Мбапе - 0 удара към вратата. Преди полуфиналите той имаше 19 в шест мача.

* Мбапе - 0 ключови подавания. Преди полуфинала бе създал 16 положения. Не само не стреля, но и не създаде нищо за съотборниците си.

* 67-ма минута – едва тогава Мбапе отправи първия си удар. Събуди се твърде късно – вече беше 0:2.



Снимка: Reuters

* Един на всеки шест – толкова успешни дрибъла направи Мбапе. Испания го блокира напълно.* Усман Дембеле имаше само един удар. И то в добавеното време...* Дембеле - 0 дрибъла. Как е възможно това?* Майкъл Олисе загуби 20 топки за 70 минути. Най-лошото му представяне на този Мондиал.* 44,1% спечелени дуели е най-лошият резултат на Франция на световно от 1978 г. Те загубиха във всички отношения.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.