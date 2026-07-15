Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Борислава Стаменова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Дори Галена и Цветелина Янева не помогнаха на Франция на световното Песен отпреди 10 години в ТикТок профила на полуфиналиста на Мондиала

Българска поп-фолк песен се появи изненадващо в ТикТок профила на френския национален отбор по футбол при това минути преди важния полуфинал от световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико.

Тя обаче не вдъхнови “петлите” и Килиан Мбапе и те отпаднаха от Мондиала стъпка преди най-важния мач. Франция загуби от Испания с 0:2 и ще трябва да изчака още поне 4 години за третата си световна титла.

Родната мелодия пък е добре познатата песен от 2016 г. на Галена и Цветелина Янева - “Пей, сърце”.

Жегата пак дойде!

Като част от подгряването за мача, отговорниците по социалните мрежи на французите решиха да покажат впечатляващия стадион в Далас през обектива на фотоапарат.

Наслагвайки снимките една след друга, те използваха мелодията на "Пей, сърце" отпреди десетилетие в изпълнение на Галена, Цветелина Янева и със специалното участие Азис. Песента е отбелязана в ТикТок профила на французите.

Феновете веднага познаха първите акорди на емблематичната мелодия, композирана от Йорданчо Василковски - Оцко.

Още с излизането си "Пей, сърце" се превърна бързо в хит и благодарение на мащабния си видеоклип. В момента тя има над 45 милиона показвания в най-популярната платформа за видеосподеляне.

Провален празник

Със загубата от Испания френският национален тим вгорчи националния празник на сънародниците си.

"Петлите" изненадващо не впечатлиха на терена, предвид страховитата си форма в предишните мачове.

Това бе и последна среща за Дидие Дешан като селекционер на Франция. Под негово ръководство футболистите станаха световни шампиони през 2018 г. и сребърни медалисти на Евро 2016 и Мондиал 2022.

Очаква се на негово място да застане Зинедин Зидан.

Снимка: Reuters

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