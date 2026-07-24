Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Клоп повежда Германия към Евро 2028 и Мондиал 2030 Нищо не обединява хората така, както националният тим, надъхан е легендарният мениджър Снимка: Reuters

Легендарният бивш мениджър на Ливърпул Юрген Клоп поема националния отбор на Германия след разочароващото представяне на тима на последното световно първенство в САЩ, Мексико и Канада. След отпадането на 1/8-финалите от Парагвай Юлиан Нагелсман напусна поста селекционер.

Екип

Клоп ще води Германия на европейското първенство през 2028 г. и на Мондиал 2030. В щаба му влизат дългогодишните му съратници от Ливърпул Пеп Лайндерс и Петер Кравиц, както и бившият футболист на Борусия Дортмунд Свен Бендер, играл под негово ръководство.

С този екип Клоп изведе Ливърпул до всички големи отличия, включително титлата във Висшата лига и трофея от Шампионската лига.

Пред Германския футболен съюз Клоп определи работата начело на националния отбор като „специална“. По думите му нищо не обединява хората така, както националният тим. „Благодарен съм за всичко, което преживях и научих в Ред Бул през последната година и половина. Сега искам да изградя отбор, който се бори, играе с удоволствие и вдъхва увереност на привържениците“, заяви той.

Първи избор

Президентът на Германския футболен съюз посочи, че Клоп е бил първият избор за наследник на Нагелсман, като подчерта умението му да мотивира хората.

Вицепрезидентът го определи като „един от най-добрите треньори в света“, а спортният директор изтъкна способността му да развива млади играчи и да подготвя отборите си за игра под напрежение.

Дебютът на Клоп начело на Германия ще бъде през октомври в Лига на нациите, където тимът ще се изправи срещу Нидерландия, Гърция и Сърбия.