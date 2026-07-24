Клоп повежда Германия към Евро 2028 и Мондиал 2030

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Нищо не обединява хората така, както националният тим, надъхан е легендарният мениджър
Легендарният бивш мениджър на Ливърпул Юрген Клоп поема националния отбор на Германия след разочароващото представяне на тима на последното световно първенство в САЩ, Мексико и Канада. След отпадането на 1/8-финалите от Парагвай Юлиан Нагелсман напусна поста селекционер.
Клоп ще води Германия на европейското първенство през 2028 г. и на Мондиал 2030. В щаба му влизат дългогодишните му съратници от Ливърпул Пеп Лайндерс и Петер Кравиц, както и бившият футболист на Борусия Дортмунд Свен Бендер, играл под негово ръководство.
С този екип Клоп изведе Ливърпул до всички големи отличия, включително титлата във Висшата лига и трофея от Шампионската лига.
Пред Германския футболен съюз Клоп определи работата начело на националния отбор като „специална“. По думите му нищо не обединява хората така, както националният тим. „Благодарен съм за всичко, което преживях и научих в Ред Бул през последната година и половина. Сега искам да изградя отбор, който се бори, играе с удоволствие и вдъхва увереност на привържениците“, заяви той.
Президентът на Германския футболен съюз посочи, че Клоп е бил първият избор за наследник на Нагелсман, като подчерта умението му да мотивира хората.
Вицепрезидентът го определи като „един от най-добрите треньори в света“, а спортният директор изтъкна способността му да развива млади играчи и да подготвя отборите си за игра под напрежение.
Дебютът на Клоп начело на Германия ще бъде през октомври в Лига на нациите, където тимът ще се изправи срещу Нидерландия, Гърция и Сърбия.
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