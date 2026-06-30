Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вижте още веднъж униженията, на които бяха подложени Германия и Нидерландия (ВИДЕО) Bild: Някои футболисти са отказали да бият дузпи

Германия и Нидерландия са аут от световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.

Унижението и за двата тима е огромно.

Отборът на Юлиан Нагелсман отпадна от турнира след загуба от южноамериканците след дузпи (1-1, 3-4 след изпълнение на дузпи). Йонатан Та пропусна решителната дузпа. Според Bild, няколко германски играчи са отказали ролята на шести изпълнител на дузпи.

Освен Та и петимата играчи, които изпълниха първите пет удара, по това време на терена са били Леон Горецка, Валдемар Антон, Натаниел Браун, Малик Тиау и Мануел Нойер.

Медии отбелязват, че това е е първата дузпа в кариерата на Та, която изпълнява за националния отбор...

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