Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Решено: Германия прави Клоп най-влиятелния селекционер в историята си Ще успее ли да възроди Бундестима? Снимка: Bild

Юрген Клоп поема германския национален отбор, обяви Фабрицио Романо. Легендарният треньор е постигнал споразумение с местната федерация и ще замени на поста Юлиан Нагелсман, под чието ръководство Германия отпадна срамно от Мондиал 2026 - от Парагвай с дузпи в 1/16-финалите.

Остава само да бъдат договорени условията по раздялата на Клоп с Ред Бул, където е отговорник за футбола.

Клоп ще бъде най-влиятелният селекционер в историята на Бундестима, като няма да изпълнява само тази роля. На бившия мениджър на Ливърпул е поверено възраждането на германския футбол.

Пълно доверие

Той ще има пълна свобода при избора на треньорски щаб, по-голямо влияние върху националния отбор и свързаните структури с отделяне на административните роли, за да не се месят директно в тима.

На Клоп ще бъде предоставена и възможност за промени в развитието на талантите, стила на игра и цялостната философия.

Според медиите в Германия, Клоп получава "празен чек". Очаква се да бъде спасител и лидер, който да върне Германия сред елита с харизма, мотивация и внимателно обмислен дългосрочен проект.

Дебютът му вероятно ще бъде в Лигата на нациите на 24 септември, когато Германия гостува на Нидерландия. Три дни по-късно Бундестимът приема Гърция.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.