Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Клоп ме побъркваше, а Родри може да донесе титлата, убеден е Гуардиола Кой ще бъде Х-факторът на Испания? Снимка: Reuters

Пеп Гуардиола отвори нова страница след края на ерата си в Манчестър Сити, но погледът му към футбола остава същият - насочен към качеството, идеите и играчите, които могат да променят хода на един мач.

В интервю за списание OKX испанският специалист говори за предстоящия финал на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада и призна, че няма конкретен фаворит, за когото да стиска палци. Вместо това той следи внимателно футболистите, които му носят удоволствие.

Снимка: Reuters

„Не подкрепям един определен отбор. По-скоро наблюдавам съставите, в които има играчи, които ценя и уважавам“, споделя Гуардиола.

Когато става дума за Испания, Гуардиола вижда ясна формула за успех. Той вярва, че комбинацията между класата на Родри в средата на терена, таланта на Педри и вдъхновението на Ламин Ямал може да се окаже решаваща в най-важния мач.

„Ако Родри играе на обичайното си високо ниво, Педри контролира ритъма, а Ламин Ямал е в най-добрата си форма, Испания има всички предпоставки да направи разликата“, коментира каталунецът.

Гуардиола не спести похвалите си към младата звезда на Барселона. По думите му Ямал притежава рядко срещано спокойствие за възрастта си и е способен сам да наклони везните в двубой от най-високо ниво.

След 10 успешни години на „Етихад“ испанецът призна, че има нужда от време за презареждане. Той разкри, че е започнал професионалния си път начело на Барселона едва на 37 години и след почти две десетилетия като треньор чувства необходимост да открие нови предизвикателства.

Снимка: Reuters

„Имам нужда да правя различни неща, но в момента съм щастлив“, каза Гуардиола.

Въпреки че вече не е част от Манчестър Сити, той не изключва бъдещо завръщане на „Етихад“.

Испанецът отдели специално внимание и на един от най-големите си съперници – Юрген Клоп. Според Гуардиола германецът е бил треньорът, който най-силно го е предизвиквал през кариерата му.

„Клоп можеше да променя системата на отбора си през 20 минути. Това направо ме побъркваше“, призна Пеп.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.