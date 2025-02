Лийдс гази, Груев резерва (ВИДЕО)

Лийдс на Илия Груев-младши крачи към Висшата лига! Йоркширци разгромиха със 7:0 гостуващия Кардиф в мач от 30-ия кръг на Чемпиъншип.

Така отборът от Еланд Роуд остава на върха с вече 63, увеличавайки на 5 точки аванса си пред третия Бърнли в битката за директна промоция към английския елит.

#Championship



Sensational success for league leaders #Leeds who scored 7 goals against #Cardiff. #SheffieldUnited returns to success with a 1-0 win at #DerbyCounty.



However, #Burnley slows down and is stopped at 0-0 by #Portsmouth.



30/46#EFL pic.twitter.com/EBizGOoWWt