Водят ли се преговори между Стойчо Младенов и ЦСКА?

Позицията на спортния директор е вакантна

Ще се завърне ли Стойчо Младенов в ЦСКА? Този въпрос се появява при всяка управленска смяна при "червените". 

От няколко дни името на легендата на тима отново започна да се спряга, а причината е раздялата със спортния директор Пауло Нога.

Португалецът напусна поста, след като ЦСКА записа два равенства и загуба в първите си 3 мача от първенството. 

Отговорът на Младенов

Екзекутора на Ливърпул е бил и футболист, и треньор в тима, но в момента двете страни не са в контакт.

"Никой не ме е търсил от ЦСКА до момента", заяви той пред БГНЕС.

Другите спрягани за наследник на португалеца са Методи Томанов, Бойко Величков, Емил Костадинов, Любо Пенев и чужденец.

Спекулациите

Стойчо Младенов се открои като фаворит след коментар на тартора на агитката на ЦСКА Иван Велчев - Кюстендилеца. 

"Томов имаше едно решение за проблемите – винаги, когато дойдеше, слагаше Стойчо Младенов", написа той часове след раздялата с Нога. 

Младенов е бил треньор на "червените" в четири периода, като два пъти изведе тима до шампионска титла.

Само че последната му месторабота беше... ЦСКА 1948, където беше оперативен директор. "Червената" общност тогава почти го зачеркна, въпреки славното му минало с клуба. 

Наскоро обаче той бе реабилитиран, като зае мястото си сред легендите в ложата по време на мач през ноември 2024 г. на ЦСКА срещу Крумовград.

Тагове:

цска преговори стойчо младенов спортен директор Кюстендилеца иван велчев Пауло Нога

