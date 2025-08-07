bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Бившата съпруга на Шумахер: Няма да си сменя името!

Кора не е част от семейството от 2015 г.

Докато светът чака с нетърпение всякакви новини за състоянието на 7-кратния шампион във Формула 1 Михаел Шумахер, драмите на брат му Ралф нямат край! 

И то най-вече заради бившата му съпруга Кора, която много трудно прие новината, че Ралф Шумахер е гей. 

Историята започна преди повече от година, а и няма изгледи скоро да приключи

"Печеля пари с това име"

Кора и Ралф Шумахер бяха семейство в периода 2001 - 2015 г. Двамата имат и син - Дейвид. 

До преди година изглеждаше, че отношенията между бившите съпрузи за коректни, но тогава... Ралф разкри, че има връзка с мъж. И Кора не го прие добре! 

Въпреки това тя е категорична, че завинаги ще остане Шумахер

"Ако знаех, че е такъв, нямаше да се омъжа за него. Нямаше да си пропилея живота и за всичките пари на света! Пропилях си най-хубавите години!", коментира Кора малко след като станаха ясни предпочитанията на бившия ѝ съпруг. 

Тя го блокира в социалните мрежи, продължително време даваше интервюта, в които разказваше колко е наранена, дори запали булчинската си рокля, но... не върна моминското си име Бринкман. 

"Защо да го правя? Ще е доста глупаво! С това име печеля пари!", категорична е Кора. 

Щастлив с Етиен

Ралф Шумахер разкри, че е гей като се показа с новата си половинка - Етиен. 

Французинът е негов бивш бизнес партньор, а от година и официален партньор в живота. 

Снимка: Facebook/Instagram

Цялото семейство Шумахер ги приема, като те бяха гости на сватбата на дъщерята на Михаел - Джина. 

Те имат благословията и на синът на Ралф Дейвид. 

Тагове:

семейство формула 1 михаел шумахер съпруга гей бивша ралф шумахер Етиен Кора Шумахер

