Как ще започне приключението на Арда срещу Жалгирис? (АНКЕТА)

Арда продължава да мечтае! И да играе в квалификациите на Лигата на конференциите.

Днес (7 август) на тима от Кърджали предстои гостуване на Кауно Жалгирис от третия квалификационен кръг на третия по сила европейски клубен турнир.

След седмица е реваншът.

Историческо

Арда пренаписа историята си, след като след дузпи отстрани големия фаворит ХИК Хелзинки. Това прати тима на Александър Тунчев в третия кръг на пресявките.

Жалгирис също пише история, като до момента клубът не е стигал толкова близо до същинската фаза на европейски клубен турнир.

Няма да бъде лесно

В момента литовците са лидери в класирането в страната си. Арда пък записа победа, загуба и равенство в първите кръгове на шампионата.

"Нагласата ни е да изиграем един добър мач и да вземем добър резултат. Ясно е, че няма да бъде лесно, добър резултат ще бъде ако не загубим. Имат добри футболисти, със сигурност ще бъде предизвикателство, но по мое лично мнение имаме шансове", сподели треньорът на Арда Александър Тунчев преди тимът да излети към крайната дестинация.

По-скъпи

Всъщност, Арда е оценен на повече от Жалгирис.

Тимът от Кърджали струва 9,4 млн. евро, докато съперникът му близо 7 млн. евро.

