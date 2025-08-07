Как ще завърши първият мач между Левски и Сабах? (АНКЕТА)

Левски излиза за петия си мач от квалификациите за европейските клубни турнири днес (7 август). "Сините" ще са домакин на Сабах от Азербайджан.

Срещата е от 21:00 ч. на стадион "Васил Левски" и е част от третия квалификационен кръг за редовния сезон в Лигата на конференциите.

Кой ще победи?

Левски стигна до мача със Сабах, след като отстъпи с 1:0 на португалския фаворит Брага във втория квалификационен кръг на Лига Европа.

Сабах отпадна още в първия кръг на пресявките за втория по сила европейски клубен турнир от Целие, а след това отстрани Петроклуб.

Какво ще направи Левски срещу Сабах в първия мач? Ще победи 0

Срещата ще завърши наравно 0

Ще загуби 0 Резултати Гласувай

Феновете

Левски отново ще разчита на феновете си! Стадион "Георги Аспарухов" е разпродаден и се очаква 18 000 и този път да заемат места по трибуните.

Снимка: Lap.bg

Това със сигурност ще притесни Сабах - клуб с едва 8-годишна история, който си заслужи място в евротурнирите като носител на Купата на Азербайджан.

Познато лице

Начело на противника на Левски е бившият треньор на Лудогорец Валдас Дамбраускас. Специалистът има в актива си само един мач срещу Левски - от 2021 г., когато разградчани победиха с 3:0.

Хулио Веласкес от друга страна има задачата да влее самочувствие у футболистите си, но не прекалено.

Снимка: bgnes

"Ако решим, че сме фаворити утре, значи сме загубени. Трябва да сме здраво стъпили на земята. Когато подхождаш скромно и по този начин, означава, че си интелигентен. Печелившите отбори са амбициозни, но са скромни. Отборите, които подхождат горделиво, мислейки, че са направили нещо изключително, без да са постигнали някакви цели, в крайна сметка не стигат до крайната цел", каза той.

Сравнението

След шокиращата разлика като стойност между Левски и Брага, този път "сините" са с няколко милиона по-скъпи.

Снимка: Lap.bg

Левски е оценен на 21,4 млн. евро, докато Сабах - на 12,4 млн. евро.

