bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Лига на Конференциите

Как ще завърши първият мач между Левски и Сабах? (АНКЕТА)

Българският тим ще домакинства пред пълен стадион

Как ще завърши първият мач между Левски и Сабах? (АНКЕТА)
levski.bg

Левски излиза за петия си мач от квалификациите за европейските клубни турнири днес (7 август). "Сините" ще са домакин на Сабах от Азербайджан. 

Срещата е от 21:00 ч. на стадион "Васил Левски" и е част от третия квалификационен кръг за редовния сезон в Лигата на конференциите. 

Кой ще победи?

Левски стигна до мача със Сабах, след като отстъпи с 1:0 на португалския фаворит Брага във втория квалификационен кръг на Лига Европа. 

Сабах отпадна още в първия кръг на пресявките за втория по сила европейски клубен турнир от Целие, а след това отстрани Петроклуб

Какво ще направи Левски срещу Сабах в първия мач?

Феновете

Левски отново ще разчита на феновете си! Стадион "Георги Аспарухов" е разпродаден и се очаква 18 000 и този път да заемат места по трибуните

Снимка: Lap.bg

Това със сигурност ще притесни Сабах - клуб с едва 8-годишна история, който си заслужи място в евротурнирите като носител на Купата на Азербайджан. 

Познато лице

Начело на противника на Левски е бившият треньор на Лудогорец Валдас Дамбраускас. Специалистът има в актива си само един мач срещу Левски - от 2021 г., когато разградчани победиха с 3:0. 

Хулио Веласкес от друга страна има задачата да влее самочувствие у футболистите си, но не прекалено. 

Снимка: bgnes

"Ако решим, че сме фаворити утре, значи сме загубени. Трябва да сме здраво стъпили на земята. Когато подхождаш скромно и по този начин, означава, че си интелигентен. Печелившите отбори са амбициозни, но са скромни. Отборите, които подхождат горделиво, мислейки, че са направили нещо изключително, без да са постигнали някакви цели, в крайна сметка не стигат до крайната цел", каза той.

Сравнението

След шокиращата разлика като стойност между Левски и Брага, този път "сините" са с няколко милиона по-скъпи. 

Снимка: Lap.bg

Левски е оценен на 21,4 млн. евро, докато Сабах - на 12,4 млн. евро.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

 

Тагове:

левски трети кръг хулио веласкес Лига на конференциите Валдас Дамбраускас Сабах

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Как ще започне приключението на Арда срещу Жалгирис? (АНКЕТА)

Как ще започне приключението на Арда срещу Жалгирис? (АНКЕТА)
Водят ли се преговори между Стойчо Младенов и ЦСКА?

Водят ли се преговори между Стойчо Младенов и ЦСКА?
Борислав Младенов: Влачихме се, това не беше баскетбол... (ВИДЕО)

Борислав Младенов: Влачихме се, това не беше баскетбол... (ВИДЕО)
Бившата съпруга на Шумахер: Няма да си сменя името!

Бившата съпруга на Шумахер: Няма да си сменя името!

Лудогорец се затрудни срещу Ференцварош, но удържа равенството

Лудогорец се затрудни срещу Ференцварош, но удържа равенството

Последни новини

Водят ли се преговори между Стойчо Младенов и ЦСКА?

Водят ли се преговори между Стойчо Младенов и ЦСКА?
Бившата съпруга на Шумахер: Няма да си сменя името!

Бившата съпруга на Шумахер: Няма да си сменя името!

Как ще започне приключението на Арда срещу Жалгирис? (АНКЕТА)

Как ще започне приключението на Арда срещу Жалгирис? (АНКЕТА)
Борислав Младенов: Влачихме се, това не беше баскетбол... (ВИДЕО)

Борислав Младенов: Влачихме се, това не беше баскетбол... (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV