Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация "Не можех да ги гледам!" Болката на испанеца, който не игра на световното Най-тежкото лято в живота на Фермин Лопес Снимка: Getty Images

Докато цяла Испания празнуваше световната титла, един от най-големите таланти на "Ла Фурия Роха" преживяваше истински кошмар.

Фермин Лопес остана извън състава за Мондиала заради контузия. Вместо да се бори за златото на терена, халфът на Барселона гледаше как съотборниците му сбъдват мечтата на цяла една нация.

И дълго време дори не можел да ги гледа.

„Това беше най-тежкото лято в живота ми. Бях в най-добрата форма в кариерата си, а после се контузих. В началото не можех да гледам мачовете на Испания. Беше прекалено болезнено. Исках да бъда там, да играя и да помогна на отбора“, призна Лопес пред Catalunya Radio.

Снимка: Getty Images

Докато Ламин Ямал и Нико Уилямс успяха да заминат за световното първенство, въпреки че не бяха напълно възстановени, Фермин нямаше този шанс. Контузията не му позволи да убеди селекционера Луис де ла Фуенте, че е готов за най-голямата сцена.

Въпреки огромното разочарование, той не скри гордостта си от историческия успех.

„Тази титла означаваше много за мен. Радвах се за страната си, за съотборниците ми и за момчетата от Барселона. Но това беше тежък удар“, призна националът.

„Искам да се върна напълно здрав и още по-мотивиран. Миналият сезон показах какво мога. Сега трябва да го докажа отново.“