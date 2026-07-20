Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Доналд Тръмп короняса Испания, вижте най-добрите на Мондиал 2026 Втора световна титла за Ла Фурия Роха, сълзи за Лионел Меси Снимка: Reuters

Американският президент Доналд Тръмп короняса новия световен шампион по футбол. Испания спечели титлата за втори път в историята, след като победи с 1:0 Аржентина след продължения в Ню Джърси.

Тръмп, заедно с президента на ФИФА Джани Инфантино, участваха в церемонията, предавайки трофея на капитана на "Ла Фурия Роха" - Родри. Последният изненадващо беше избран за №1 в турнира.

Най-добър вратар е стражът на Испания - Унай Симон, а при младите играчи над всички е съотборникът му Пау Кубарси.

"Златната обувка" отиде при Килиан Мбапе (Франция) с 10 попадения, следван от Лионел Меси (Аржентина) с 8 и Джуд Белингам (Англия) и Арлинг Холанд (Норвегия) с по 7.

Снимка: Reuters

Финал на една врата

На МетЛайф Стейдиъм в Ню Джърси (САЩ), Лионел Меси и съотборниците му разочароваха феновете си и завършиха редовното време без точен удар - нещо, което финалист на мондиал не беше правил. Задачата на "Албиселесте" се усложни малко преди продълженията, когато Енцо Фернандес получи втори жълт картон заради фал срещу Пау Кубарси.

Тимът на Лионел Скалони продължи да се брани геройски, а вратарят Емилиано Мартинес блесна с 11 спасявания. Той обаче нямаше какво да направи в 106' - резервата Нико Уилямс свали към друг, появил се като смяна - Феран Торес, и той прати топката в мрежата за 1:0.

Нападателят на Барселона е едва втората резерва с победен гол във финал на световно първенство. Предишният случай е от Мондиал 2014, когато Марио Гьотце донесе успеха на Германия също срещу Аржентина, и тогава с 1:0.

Така действащият европейски шампион Испания стъпи и на световния връх. Аржентина пропусна да спечели трофея за четвърти път (след 1978, 1986 и 2022 г.) в може би последния мондиал на своя капитан и осемкратен носител на "Златната топка" - Меси.

Снимка: Reuters

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