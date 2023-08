Неймар получи луда оферта, баща му я прие

Ясно е, че Неймар е на изхода на ПСЖ, което се потвърди и от отсъствието му от отбора при снощното равенство срещу Лориен (0:0) на старта на Лига 1.

Следващата спирка в кариерата му най-вероятно ще бъде Близкия изток.

Neymar's father has reached an agreement with Al-Hilal over a contract worth more than €100M/year.



(Source: @Santi_J_FM) pic.twitter.com/ZcOrmx4Uas