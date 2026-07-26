Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация От милионите на Юнайтед и ПСЖ до... нула евро! Андер Ерера избра сърцето Снимка: БГНЕС

На 36 години Андер Ерера направи ход, който рядко се вижда в съвременния футбол. След години в грандове като Манчестър Юнайтед, ПСЖ, Атлетик Билбао и Бока Хуниорс, испанецът се завърна в родния Сарагоса, за да играе... без да вземе нито едно евро.

Бившият национал на Испания е израснал в школата на Сарагоса и дебютира за първия отбор през 2009 г. Именно оттам започва пътят му към европейския елит, който минава през Атлетик Билбао, Манчестър Юнайтед и ПСЖ.

Днес обаче Ерера затваря кръга. Сарагоса вече е далеч от славните си години и след изпадането си ще се състезава в третото ниво на испанския футбол. Именно там халфът избра да завърши кариерата си.

Испанските закони не позволяват професионален футболист да играе без възнаграждение, затова Ерера официално ще получава минималната заплата за дивизията - 25 000 евро бруто на година. Цялата сума обаче ще бъде дарявана на фондацията на клуба.

Така на практика Андер Ерера няма да спечели нито едно евро от последния си договор. Единствената му печалба ще бъде възможността отново да облече екипа на клуба, в който всичко започна.

В Сарагоса той ще си партнира и със Самед Баждар, а феновете вече определят завръщането му като един от най-красивите жестове във футбола през последните години.